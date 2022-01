Valeria Marini accusa Soleil Sorge “Mi hai spinto!”/ Scoppia il litigio, è bagarre!

Le accuse di Valeria Marini a Soleil: “Mi hai spinto e chiuso la porta!”

Giorno dopo giorno la tensione cresce all’interno della casa del Grande Fratello VIP. L’ultimo scontro coinvolge, neanche a dirlo, Soleil Sorge (già protagonista di memorabili litigi) e, anche qui personalità ce n’è, Valeria Marini. Dopo una convocazione di gruppo in confessionale assieme a Barù Gaetani, Manila Nazzaro, Gianmaria Antinolfi e Katia Ricciarelli, secondo l’ex modella, Soleil Sorge l’ha letteralmente spinta fuori per estrometterla dal momento collettivo. Valeria Marini l’ha accusata e da lì: apriti cielo. L’italo-americana ha risposto alzando la tensione: “Allora, chiariamo subito questa cosa, Valeria. No, no, no, il ca**o. Perché a me nessuno parla in questo modo. Perché io non ti ho buttato fuori dal confessionale”. Dunque la showgirl ha replicato: “Mi hai spinto e chiuso la porta“. Ma non finisce qui.

Soleil Sorge perde la pazienza: “Falla finita lo dici a un’altra persona!”

Quello che sembrava un malinteso, come spesso accade all’interno della casa del Grande Fratello Vip, si è trasformato in un autentico scontro. Protagoniste Soleil Sorge e Valeria Marini, la quale dopo aver deposto l’ascia di guerra con Nathalie Caldonazzo sembra proprio non riesca a evitare i litigi (specie se in nomination). Dopo lo scambie di accuse l’influencer ha chiosato: “Ma riprenditi. E a chi lo dici? Cioè, i capelli che hai in testa questo momento chi te li ha dati? Tutta la gentilezza che ti ho dato? Sì, vabbè, le clip no però. Sì, mi sono resa conto. Perché era un momento per Katia. Sei stata già scortese a volerti inserire quando non eri stata chiamata da Katia. Che neanche io mi stavo inserendo. Era il suo confessionale. E io secondo te non le voglio bene veramente? Che stai dicendo? Ma anche meno… Katia, ti ricordi quando io stavo lì e mi hai detto di chiamare Manila?”.

Valeria Marini non ci sta e accusa a spada tratta la co-inquilina di voler sempre essere al centro dell’attenzione e poi le dice “Ma falla finita!”, scatenando l’ira di Soleil Sorge: “Falla finita lo dici a un’altra persona, io sto parlando con Katia in questo momento. No, stavi parlando di questo. E allora non ti ricordi. Ti sei girata verso di me… E io ti sto rispondendo a questa cosa qui. Quindi o parli a vanvera o se parli, parli con un senso e uno ti può rispondere. E io ti sto rispondendo se parli rivolta a me. Rispetto a Katia… Tu allora tutto questo lo riporti domani, non ora per fare il drama”. Un nuovo ruvido scambio di parole che non avrà certo lasciato indifferente Alfonso Signorini: venerdì 21 gennaio alle 21.35 è in programma una nuova puntata del Grande Fratello Vip e, siamo sicuri, ci sarà modo di approfondire il litigio.

