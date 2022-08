Valeria Marini al Grande Fratello Vip 7?/ “Quarta volta concorrente” ma il web non è contento

Valeria Marini concorrente al Grande Fratello Vip per la quarta volta?

Alfonso Signorini si prepara a stupire il pubblico del Grande Fratello Vip con un cast ricco di sorprese. Per la settima edizione il conduttore è pronto a sfoggiare un cast eterogeneo e ricco di sorprese e forse anche di riportare nella Casa volti già visti (e rivisti!). È delle ultime ore l’indiscrezione, lanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza, che vorrebbe il ritorno al GF Vip di Valeria Marini.

Sarebbe per la showgirl la quarta volta nella Casa del Grande Fratello, ma per quanto la sua presenza sia finora sempre servita a smuovere le acque, molti hanno già iniziato a polemizzare per questo presunto ritorno. D’altronde già il suo terzo ritorno nella Casa, questa volta in coppia con Giacomo Urtis, non era stato apprezzato dal pubblico, tanto che la loro permanenza è durata pochi giorni.

Anche l’ex pupo Alessio Tripi al GF Vip 7?

Mentre si vocifera del possibile quarto ritorno di Valeria Marini al Grande Fratello Vip, l’ex pupo Alessio Tripi, attraverso il suo profilo Instagram, fa intendere di essere stato contattato proprio per il reality di Signorini. “Le chiamate improvvise sono quelle più belle! Stay tuned, non vedo l’ora di raccontarvi tutto“, ha infatti scritto senza citare il nome del programma ma aggiungendo il logo di Canale 5. In tanti gli hanno allora chiesto se la trasmissione in questione fosse proprio il GF Vip, lui ha così replicato: “Mi state scrivendo in tantissimi ma vi giuro che ancora non posso dirvelo, ho già spoilerato su che canale è! Quindi dai, ci potete arrivare… vi giuro che appena potrò ve lo dirò subito. Come sempre vi ringrazio perché siete la mia famiglia. Però una cosa ve la voglio dire, ci saranno tante risate anche a questo giro, ve lo prometto.”

