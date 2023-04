Valeria Marini: “Back to school? Maestrini sono buoni”/ “Mi hanno chiesto i fenici…”

Valeria Marini è stata intervistata stamane dal programma di Canale 5, Mattino Cinque News, in vista della prima puntata dello show Back To School, che scatterà questa sera dopo NCIS su Italia Uno. La showgirl stellare ha raccontato in diretta tv stamane: “Sono prontissima, ne vedrete delle belle perchè è stata un’esperienza bellissima e unica, consiglio a tutti ogni tanto di fare Back to school, li per lì non ti rendi conto, ma rientrare nel mondo della scuola… entri in un’altra dimensione, poi è divertente. I maestrini con me sono stati anche abbastanza buoni anche se in certi momenti me ne hanno fatte di cotte e di crude, è stata davvero un’esperienza unica”.

Federica Panicucci ha aggiunto: “Poi non è facile, ci sono domande che a volte non ricordiamo”, e Valeria Marini ha concordato: “Pensa che mi hanno chiesto dei Fenici”, e la conduttrice ha aggiunto: “Non spoileriamo nulla, comunque stasera a casa sul divano provate a vedere se riuscite a rispondere”. In studio a Mattino Cinque News viene quindi mandata una clip di anticipazioni di quanto vedremo stasera durante la prima puntata del programma di Italia Uno condotto da Federica Panicucci, definendo la showgirl “La stella stellare…”.

VALERIA MARINI: “NE SUCCEDONO DI GONI A BACK TO SCHOOL”

Poi Federica ha aggiunto: “Stasera sarai protagonista di Back To School, vuoi invitare il pubblico a seguirci?” e Valeria Marina ha colto l’assisti: “Ne succedono di ogni, non perdetevelo perchè è davvero divertente.

“Io ero convinta di essere stata bravissima ma poi quando ho rivisto il primo ho detto vabbè… poi potete fare tra di voi anche una sfida per vedere se riuscite a rispondere ai maestrini”. Tanti i personaggi vip che si sottoporranno all’esame di quinta elementare, un totale di ben 30 concorrenti di cui sei che vedremo in azione già questa sera. Oltre a Valeria Marina, stasera ci saranno anche Soleil Sorge e Pierpaolo Petrelli.

