Valeria Marini choc sull’aborto: “Ero in clinica, una ragazzina”/ “Mia madre..”

Natale e quale show 2022, Valeria Marini torna in tv

Valeria Marini può dirsi una degli intramontabili miti nello showbiz made in Italy e torna in TV come protagonista di Natale e quale show 2022, sulla scia di una dolorosa confessione sull’aborto. Mentre sale l’attesa nei telespettatori di rivederla attiva nel piccolo schermo, all’evento di domenica 11 dicembre 2022, lo Speciale Telethon e spin-off natalizio di Tale e quale show su RaiUno, fanno rumore le intimiste dichiarazioni di Valeria Marini su una serie di esperienze personali che l’hanno vista abortire, di cui un aborto voluto dalla madre.

Intervistata a Belve, format condotto da una delle grandi presenze confermate a Sanremo 2023, Francesca Fagnani , Valeria Marini ammette di essere stata sospinta all’aborto per una gravidanza concepita a 15 anni e nel mezzo di una “relazione tossica” con l’allora fidanzato, che l’avrebbe manipolata, e da cui la mamma l’avrebbe liberata.

Valeria Marini e i retroscena della maternità mancata: si confessa sull’aborto

Il rapporto tra i due giovani era altalenante con il ragazzo che si palesava violento, tanto da spingere la madre a convenire per un aborto della gravidanza, in nome e per conto della Valeria adolescente: «Non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza -fa sapere la showgirl- sono andata in una clinica privata, ero una ragazzina». E ancora: «Mia mamma l’ha fatto per il mio bene, perché comunque questo amore che avevo per questa persona non era sano, lui era violento, quindi diciamo che è stato un atto d’amore di mia madre».

Ma non é tutto. Perché, nel suo intervento intimista la vamp di Natale e quale show 2022 dichiara, inoltre, di aver vissuto degli aborti in età adulta, nel corso della relazione con Vittorio Cecchi Gori. Motivi per cui non ha raggiunto la maternità.

Particolarmente sconvolgente, ai suoi occhi, si rivelava il secondo aborto, come riportato testualmente dalla stessa Valeria Marini: “Ho avuto una tremenda emorragia. Non mi sono neanche fatta ricoverare. Ero disposta a qualsiasi sacrificio, ma quando ho dato la notizia a Vittorio, la sua risposta è stata: ‘E come facciamo ad andare in barca?’.”. Quindi: “Di comune accordo abbiamo deciso di interrompere la gravidanza, ma non ho mai smesso di pensare a un figlio”.













