Chi è Eddy Siniscalchi, presunto fidanzato di Valeria Marini/ “Non cerco notorietà”

Chi è Eddy Siniscalchi, il presunto fidanzato di Valeria Marini

Eddy Siniscalchi è il presunto fidanzato della showgirl Valeria Marini. La coppia nonostante paparazzate, post insieme e qualche intervista non si è mai etichettata come tale, eppure da questa estate continua ad essere al centro del gossip. Eddy Siniscalchi è un imprenditore napoletano di 35 anni, molto conosciuto nel mondo dei vip e parte di varie feste private e incontri tra personaggi influenti del mondo dello spettacolo.

Nonostante il suo lavoro e le sue conoscenze lo portino a stare sotto i riflettori, Eddy è in realtà un uomo molto semplice e genuino e sono proprio queste qualità ad essere piaciute alla showgirl che già da tempo era una sua cara amica. Il gossip sui due aveva avuto inizio questa estate, dopo un post su Instagram di Eddy che lo ritraeva insieme a Valeria con descrizione: “Vasame” (ovvero: baciami). A quello sono seguiti altri post della presunta coppia che non ha mai nascosto il fatto di trascorrere molto tempo insieme, viaggi inclusi. A Fanpage Eddy aveva dichiarato: “Abbiamo partecipato allo stesso evento a Roma anche se l’avevo già conosciuta quasi 20 anni fa. Quest’anno ci siamo rivisti e abbiamo cominciato a frequentarci”.

Le dichiarazioni di Eddy Siniscalchi sulla storia con Valeria Marini

All’inizio di questa presunta storia d’amore, molti sul web avevano pensato che Eddy Siniscalchi stesse solo approfittando della popolarità di Valeria Marini per farsi strada nel mondo dello spettacolo e questo anche perché lui è molto più giovane di lei.

In una recente intervista a Fanpage però, Eddy ha negato tutto, chiarendo la situazione con la showgirl: “A me non interessano giornali, copertine, non cerco la popolarità. A questo mondo ho solo dato, spendendo tanto. Semmai sono le donne a essersi avvicinate a me per interesse, per fare la bella vita. Lo specifico perché sia chiaro, visto che ho già letto qualche giudizio in merito ai motivi per i quali mi sarei avvicinato a Valeria: non ho interessi, se avessi voluto fare televisione l’avrei fatta 15 anni fa. Conoscevo chiunque, avrei potuto fare qualsiasi programma. Non è un mistero quanto Lele fosse potente in tv all’epoca. Ma non mi è mai interessato”. Anche Valeria in alcune interviste rilasciate a Novella 2000 è stata molto chiara sul fatto che ha scelto di frequentare Eddy perché è un ragazzo molto per bene e un gran lavoratore.

