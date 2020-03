Valeria Marini e Licia Nunzez, lite con Antonella Elia/ “Spregevole!”, lei “streghe”

Valeria Marini e Licia Nunez tornano a scontrarsi con Antonella Elia. Tutto è successo durante il momento della nomination durante la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020. La Elia, dopo una settimana di litigi e battibecchi, è stata una delle nominate dal gruppo di coinquilini; a cominciare da Fernanda Lessa che fa il suo nome precisando: “anche se ha alzato la bandiera della pace, è la persona che mi ha creato più disagio”. Anche la stellare Valeria Marini fa il nome Antonella dicendo: “vorrei si ripristinasse equilibrio, serenità”. La showgirl sarda non si ferma solo a questo, visto che prosegue la sua motivazione dicendo: “spezzo una lancia in favore di Licia, una persona meravigliosa, forse troppo perbene e timida, come sono anche io”. La Elia ha subito da ridere chiamando il suo “amichetto” Alfonso Signorini: “si, lei una molto timida”. La situazione degenera visto che si accende una vera e propria lite in diretta tra le tre.

Licia Nunez ad Antonella Elia: “sei un essere spregevole”

La situazione peggiora e prende una piega del tutto inaspettata quando Licia Nunez è chiamata a fare la sua nomination palese. L’attrice de Le tre rose di Eva non delude le aspettative e nomina Antonella Elia con una motivazione da Oscar: “sei un essere spregevole”. A quel punto la conduttrice risponde con il suo solito modo di fare velenoso dicendo: “Grazie, io godo a sentirmelo dire da te, cobra!”. La stellare Valeria interviene dicendo: “tu, ma non gli italiani”, ma la replica della Elia non tarda ad arrivare: “gli italiani mi lapideranno quando esco così sarete tutti contenti”. La Valeriona nazionale la stende poco dopo dicendo a gran voce: “ti ignoreranno come meriti”. Colpita ed affondata la povera Elia non può che replicare ricorrendo ad un termine poco opportuno che conferma nuovamente il suo essere invidiosa di quasi tutte le donne, visto che definisce la Marini “brutta strega”. Intanto la Elia è una delle nominate della settimana e chissà che questa volta il pubblico da casa e gli italiani non possano cacciarla dalla casa del Grande Fratello Vip 2020!

© RIPRODUZIONE RISERVATA