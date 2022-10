Valeria Marini è Patty Pravo, Tale e Quale Show 2022/ Nuovo attacco di Malgioglio?

Valeria Marini è Patty Pravo, terza puntata Tale e Quale Show 2022

Valeria Marini dovrà portare l’imitazione di Patty Pravo nella terza puntata di Tale e Quale Show 2022. Un personaggio per niente facile, ma che la Marini potrebbe emulare alla perfezione, almeno per quanto riguarda la voce. Il fisico della showgirl è molto lontano da quello della cantante veneziana, non si sa quale miracolo si potrebbe fare al trucco. La Marini con l’imitazione di Cher ha dimostrato che sui toni bassi la sua vocalità funziona, per questo non dovrebbe riuscirle difficile copiare la voce della Pravo. Da lei il pubblico si aspetta una bella performance, la Marini probabilmente teme il giudizio di Malgioglio che la stroncherà senza esitare.

Il pubblico ha apprezzato molto la seconda esibizione della Marini, se paragonata a quella della scorsa settimana dove c’era ben poco nella sua performance di Britney Spearce. Anche i followers come la giuria hanno apprezzato il trucco e i costumi. Qualcuno ha fatto notare che la Marini con i toni bassi riesce a dare il meglio di sé e migliora anche la voce. C’è chi come sempre vuole fare del sarcasmo e ha paragonato Valeria a Malefica. Sono in molti che si sono stupiti poiché si aspettavano di peggio, invece oltre a non rendersi ridicola ha fatto passi da gigante.

Valeria Marini, così nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2022

Dopo le difficoltà che Valeria Marini ha avuto la scorsa settimana a confrontarsi con la sua voce, interpretando Britney Spears, nella puntata di Tale e Quale Show 2022 andata in onda venerdì 7 ottobre 2022 le cose non sono cambiate. L’imitazione di Cher è stata un’impresa ancora più dura da sostenere. La Valeriona Nazionale fino all’ultimo ha temuto di fare peggio della puntata trascorsa. Cher non è un personaggio facile da imitare, soprattutto per la showgirl che non è nemmeno una professionista. Questa volta trucco e abiti sono stati perfetti e non si sono fatti attendere i complimenti alle costumiste. La somiglianza non era molto evidente, ma qualcosa di Cher era presente. Quando la parola è passata alla giuria non c’è stata la standing ovation per la Marini. Il più lapidario nel giudizio è stato Malgioglio che ha definito l’interpretazione spaventosa.

Di Cher non c’era nulla, alla Marini ci vorrebbe un’esorcista e poi il “Ballo del Qua Qua” sarebbe un ballo più adatto a lei. Loretta Goggi ha trovato molto somigliante l’imitazione, il trucco era bellissimo, la Marini è andata a tempo, in alcuni punti è stata perfettamente intonata, è stato fatto un buon lavoro, ma la voce era lontana dall’originale. Per Panariello ci sono stati alcuni momenti in cui la showgirl ha spinto troppo, anche l’attore si è complimentato per il trucco e i costumi. A fine puntata la Marini si è classificata al decimo posto con 33 voti.











