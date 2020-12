Valeria Marini/ “È stato un anno difficile, sono stata terribilmente male”

Valeria Marini è tra i super ospiti del Grande Fratello Vip 2020 nella speciale puntata di Capodanno trasmessa giovedì 31 dicembre 2020 su Canale 5. Alfonso Signorini e i vipponi del GF VIP 5 sono pronti a trascorrere la fine del 2020 in compagnia del pubblico italiano con la partecipazione di grandi volti e protagonisti dello spettacolo italiano. Tra questi c’è anche la showgirl sarda che in passato ha partecipato in ben due edizioni del reality show di successo di Canale 5. Una speciale occasione per la Marini che nella casa ritroverà anche la “rivale” Rita Rusic con sarà protagonista di un ballo da non perdere. Il 2020 è stato un anno complicato per tutti compresa la Marini che alla stampa ha raccontato: “è stato un anno difficile, mi sono chiusa in me stessa e sono stata terribilmente male. Ero disperata, passavo le notti a piangere. Ho avuto una depressione tremenda perché mia madre, alla quale sono molto legata, per una sua situazione di difficoltà si è allontanata improvvisamente”. Un distacco, quello dalla madre Gianna Orrù, che ha vissuto con grande difficoltà: “questo distacco mi ha buttato sotto un treno. Non sento più mia mamma da diversi mesi perché ha chiuso i ponti. Non riesco a trovare una via per parlarle. Ho cercato di tenderle la mano: a Natale ho bussato alla sua porta ma non mi ha mai aperto. Grazie all’impegno giornaliero del teatro ho trovato la forza di reagire. Lo spettacolo ha un messaggio di ottimismo che in questo periodo è la chiave di tutto. La vita è un dono prezioso. Qualsiasi cosa possa succedere io ci sono. Vorrei che tornassi a essere felice. Si può sbagliare ma bisogna andare avanti. Mamma mi manchi”.

Valeria Marini fidanzato: “sono single. Sono fidanzata soltanto con il pubblico”

Valeria Marini per fortuna ha recuperato il rapporto con la madre Gianna Orrù con cui ci sono stati dei problemi per via di una truffa subita. A raccontarlo è stata proprio la Marini a Verissimo, anche se la madre in una intervista all’Adnkronos ha voluto per la prima volta far sentire la sua voce. “Mi raccomando, fate attenzione, non fidatevi di nessuno! Prima di dare un euro prendete sempre informazione altrimenti non dovete neanche aprire la porta di casa” – ha detto la madre della Marini caduta nella mani di “truffatori senza scrupoli”. La donna, infatti, è stata truffata per la cifra di 335mila euro, una vicenda che le ha causato tantissimo dolore e sofferenze. “Bisogna contrastare questa gente, cercare di ostacolarla in tutti i modi. Il messaggio che voglio lanciare è questo: aiutiamoci tutti quanti, con i messaggi, con le notizie per fare in modo che questa gente e questa robaccia, che purtroppo è anche nel tessuto sociale, abbia vita difficile” – ha detto la donna che per fortuna ha potuto contare sull’appoggio della figlia Valeria. Intanto per concludere l’anno in bellezza, la Marini ospite del Maurizio Costanzo Show ha anche comunicato di essere nuovamente single. E’ finta la storia d’amore con l’imprenditore Gianluigi Martino con la Marini che ha precisato: “sono tornata single perché ho deciso io. Sono fidanzata soltanto con il pubblico”.



