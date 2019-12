VALERIA MARINI, EX VITTORIO CECCHI GORI/ Rita Rusic accusa: “Ha rovinato la famiglia”

Valeria Marini:”Non mi sono mai intromessa nei suoi affari, anzi, ho subìto critiche”

Valeria Marini è stata accusata a più riprese da Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, di essersi intromessa nella loro storia d’amore e di aver seminato zizzania tra lui e i suoi figli. Rita ne ha parlato nel corso di una vecchia intervista a Domenica Live, dove, l’anno scorso, è stata ospite proprio insieme all’ex marito. La miccia è stata accesa proprio in quel contesto: “Quando Vittorio e Valeria stavano insieme, il rapporto con i nostri figli era pessimo. Lei non voleva far entrare Vittoria in casa, faceva entrare solo Mario (l’altro figlio della coppia, ndr). Metteva zizzania tra i nostri figli e metteva un problema tra Vittorio e Vittoria”, ha dichiarato la donna. Qualche giorno dopo, sempre da Barbara D’Urso, la Marini ha replicato: “Negli anni in cui ho incontrato Vittorio ho visto un uomo solo, ho cercato di aiutarlo. Lui era già divorziato da diversi anni, non mi sono mai intromessa nei suoi affari, anzi, ho subìto critiche”. Ma la difesa non regge più di tanto, almeno a detta della Rusic, che sacrifica persino il suo interesse di moglie tradita per parlare del rapporto ‘rovinato’ coi figli. Così, accenna a un’altra donna con cui suo marito ha avuto una relazione, Mara Meis: “Nessuno vuole infierire su nessuno, però quando lui è stato con Mara Meis non ci sono stati problemi, mentre quando ti sei messo con questa persona (Valeria Marini, ndr) ce ne sono stati”.

Valeria Marini, le accuse di Rita Rusic

A subire le conseguenze di questo ‘attacco’ sarebbe stata innanzitutto la figlia Vittoria, costretta ad allontanarsi dal padre Vittorio Cecchi Gori dopo che quest’ultimo aveva instaurato una relazione con lei. L’accusa è la seguente: “Valeria Marini impediva a Vittorio di vedere nostra figlia”. Cecchi Gori, dal canto suo, non dà troppa corda alla moglie Rita Rusic, appellandosi alla serenità ritrovata da poco e al suo desiderio di non scalfirla. Anche con l’ex moglie le cose vanno meglio, soprattutto da quando lei è corsa al suo capezzale nel 2017, anno del suo primo preoccupante malore. I due, conosciutisi sul set di un film, non si parlavano ormai da molti anni (probabilmente, anche per via dell’intrusione di Valeria Marini). A farli riavvicinare, la malattia di Vittorio e gli inevitabili acciacchi di quell’età, per cui l’uomo ha avuto sempre più spesso bisogno della sua assistenza. A un certo punto, durante la loro intervista insieme, la Rusic ha sganciato la bomba contro l’ex rivale Valeria, che però ha sempre smentito con risolutezza queste dichiarazioni. Per il momento, comunque, non c’è stato nessun confronto o scontro diretto.

