Valeria Marini, frecciatina ad Alex belli e Soleil Sorge?/ “Amori tutti organizzati…”

Valeria Marini, insieme a Giacomo Urtis, è già diventata una beniamina degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Sempre disponibile, la showgirl si è messa totalmente a disposizione del gruppo aiutando anche chi sta attraversando un momento particolare come ha fatto con Lulù a cui non solo ha regalato il suo affetto, ma anche una sua collana augurandole il meglio per il futuro. Valeria, oltre ad essersi perfettamente integrata nelle dinamiche della casa, osserva tutto ciò che accade intorno.

Sophie Codegoni, choc "Cacca nel bidet"/ "So chi sono ma non faccio i nomi"

La Marini ha così osservato il feeling speciale che c’è tra Soleil Sorge e Alex Belli il quale, tuttavia, preferisce averla come amica. La Marini, pur non commentando in modo esplicito il rapporto tra Alex e Soleil si è lasciata andare ad una battuta che il pubblico ha interpretato come una frecciatina non solo nei confronti dell’attore e dell’influencer, ma anche della produzione che continua a puntare sul loro rapporto.

Giucas Casella bacia Valeria Marini e indigna il web/ "Lei non voleva, agghiacciante"

Valeria Marini e la battuta sugli amori del Grande Fratello Vip 2021

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021 non sono ancora nati dei veri amori. La storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù selassiè, nata in modo spontaneo, è giunta al capolinea mentre Sophie Codegoni e Gianmaria da una parte, Alex Belli e Soleil Sorge dall’altra, continuano ad avere alti e bassi senza sbilanciarsi.

Parlando d’amore nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Katia Ricciarelli ha detto: “Tutto sommato sarebbe bello vedere sbocciare degli amori ma è un ‘Vorrei ma non posso”. Valeria Marini, però, non è totalmente d’accordo e con un battuta ha intuire di non credere totalmente agli amori della casa.“Oppure ‘vorrei ma è tutto organizzato“, ha detto la Marini. Cliccate qui per vedere il video.

Valeria Marini/ Jessica Selassié in tv? "Ci puoi provare in Etiopia!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA