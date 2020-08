Valeria Marini ha lasciato Gianluigi Martino?/ Roberto Alessi: “silenzio assordante”

Valeria Marini e Gianluigi Martino si sono lasciati? La showgirl sarda e il fidanzato starebbero attraverso un momento di crisi o ancora peggio si sarebbero lasciati. A lasciare intendere che sia successo qualcosa tra i due ci ha pensato nelle ultime ore Roberto Alessi, il giornalista e direttore di Novella 2000 che, all’interno della rubrica di Libero, ha rivelato che una fonte molto vicina alla coppia gli avrebbe confidato che l’amore tra i due sarebbe giunto al capolinea. Una notizia bomba che il giornalista, giustamente prima di lanciare, ha voluto verificare. Come? Contattando i diretti interessati, ma ecco che sia la showgirl sarda che il giovane fidanzato si sono negati al telefono. “Scrivo su Whatsapp a Valeria Marini, forte del fatto che mi risponde sempre. Vedo che ha letto il messaggio. Attendo, nulla. Chiamo, mi risponde sempre e subito, ma non mi risponde. Il silenzio è assordante” – ha detto Roberto Alessi parlando proprio della presunta fine tra la Marini e il compagno.

Valeria Marini single? E’ finita col fidanzato Gianluigi Martino?

Un silenzio assordante quello di Valeria Marini, ma non compreso del tutto dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi che ha precisato: “il gossip è una scienza esatta, o è bianco o è nero”. Proprio per questo motivo il giornalista ha contattato anche Gianluigi Martino, ma anche il giovane fidanzato della Marini si è negato al telefono. “Taglio la testa al toro e scrivo al cellulare di lui. Non legge il messaggio. Allora chiamo, nulla. Che devo pensare? Rottura, crisi, pausa di riflessione, o fake news?” ha aggiunto Alessi che però assicura che la notizia circa la fine dell’amore tra Valeria Marini e Gianluigi Martino è arrivata da una fonte certa e molto vicina alla coppia. Intanto nelle ultime foto pubblicate dalla stellare showgirl su Instagram il grande assente è proprio Gianluigi, un segnale forte e chiaro sull’attuale situazione della coppia.



