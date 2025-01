Valeria Marini ha un nuovo fidanzato? Come stanno le cose

Qualche mese fa la nota showgirl Valeria Marini, ospite questa sera a Storie di donne al bivio, si è raccontata a cuore aperto, soffermandosi anche sulla sua vita privata. Confermando le indiscrezioni, l’attrice sarda ha ammesso di aver chiuso la storia d’amore con Gerolamo Gangiano, notizia lanciata già da diversi giornali di gossip che attendeva solamente un’ufficialità:

“Sono stata io ad allontanarmi da Gimmi per una sua situazione familiare delicata, ma ho preferito mantenere la massima riservatezza perché non ho bisogno né di visibilità, né di fare parlare della mia situazione sentimentale per farmi pubblicità” le parole di Valeria Marini all’agenzia di stampa Adnkronos. A quel punto l’attrice ha poi ammesso di essere single, ma di aver conservato il rispetto nei rapporti con l’ex compagno, al quale resterà comunque legata in qualche modo.

Valeria Marini single, il rapporto con Gerolamo Gangiano: “Le nostre anime restano unite”

La showgirl ha confermato ai microfoni di Enrico Lucci di Striscia la notizia di essere attualmente single, ma allo stesso tempo Valeria Marini ha rivelato di aver mantenuto un rapporto importante con Gerolamo Gangiano anche dopo la fine della loro relazione: “Allontanarsi non significa lasciarsi, le parole sono cose. Hanno un peso. Io e il mio Gimmi non ci siamo mai separati. I nostri cuori restano uniti” le parole della showgirl.

Adesso dunque per Valeria Marini è iniziata una nuova fase della vita, nella quale la ricerca di un nuovo compagno non rappresenta l’obiettivo primario, ma se dovesse arrivare sicuramente sarebbe ben accolto. Tra le colonne di Oggi, Valeria Marini ha speso altre parole speciali nei confronti dell’ex compagno Gerolamo Gangiano: “A volte però, se si ama davvero, come nel mio caso, è doveroso fare un passo indietro, proprio per amore, io e il mio Gimmi siamo amime in simbiosi, e le nostre amime non si lasceranno mai”.

