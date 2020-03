Valeria Marini: “ho fatto il tampone prima del GF Vip”/ Testi: “hai il coronavirus?”

Valeria Marini, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, ha cominciato ad accusare un leggero malessere. La showgirl ha confessato di sentirsi leggermente spossata. La stanchezza, uniti a leggeri colpi di tosse, hanno allarmato il popolo del web che si è chiesto se i sintomi della Marini fossero compatibili con il coronavirus. Anche Fabio Testi, di fronte al malessere della coinquilina, ha cercato di ironizzare chiedendole: “hai il coronavirus?“. Qualche utente, sul web, ha chiesto: “Ma Valeria Marini prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip l’ha fatto il tampone del coronavirus?”. A rispondere alla domanda è stata la stessa Valeria che ha confessato di essersi sottoposta al tampone prima di varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà e di essere risultata negativa.

VALERIA MARINI, TAMPONE PRIMA DEL GF VIP: IL CORONAVIRUS LONTANO DALLA CASA

Come ha spiegato Alfonso Signorini durante la scorsa puntata in diretta del Grande Fratello Vip 2020, i concorrenti del reality sono quelli più sicuri in piena emergenza sanitaria. Valeria Marini e Sossio Aruta sono stati gli ultimi a varcare la famosa porta rossa, ma il loro ingresso è avvenuto prima che l’emergenza sanitaria spingesse il Governo ad adottare misure drastiche per contrastare i contagi. L’evoluzione dell’emergenza ha spinto, inoltre, la produzione a proibire l’ingresso di persone esterne. Il coronavirus, dunque, è lontanissimo dalla casa di Cinecittà anche se Valeria, spaventata dalla situazione, ha ammesso di aver fatto il tampone prime di varcare la porta rossa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA