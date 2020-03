GRANDE FRATELLO VIP 2020/ Licia Nunez amara: “Antonella è una giocatrice”

Licia Nunez non perdona Antonella Elia e si sfoga con Patrick Ray Pugliese a cui rivolge una domanda precisa: “secondo te qui giocano tutti?”, chiede. Una domanda a cui Patrick ammette di non saper rispondere mentre l’attrice pugliese è convinta che la maggior parte dei concorrenti non stia instaurando dei veri rapporti, ma stia recitando una parte. A finire sul banco degli imputati è soprattutto Antonella. “Io l’ho visto con Antonella purtroppo. C’è gente che qua preferisce non esporsi, lei non mostra empatia verso nessuno”, afferma Licia Patrick prova a rassicurarla facendole capire che Antonella non è la sola a comportarsi così: “Ma non solo lei, anche qualcuno che è già uscito, purtroppo mi dispiace perché mi sta anche simpatica e mi piace stare con lei, ha tante qualità ma le mancano dei freni, non è come Valeria che si mette in mostra ma senza una strategia, questo la penalizzerà secondo me anche al televoto” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Patrick Ray Pugliese si schiera con Valeria Marini

Continuano le riflessioni dei concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip 2020 dopo quanto accaduto nel corso dell’ultima diretta. Non è solo il Coronavirus a far riflettere ma anche le tante liti che l’hanno caratterizzata. Antonella Elia è stata la grande protagonista di questi scontri ma, il giorno dopo, decide di avere un confronto con Patrick Pugliese che si è chiaramente schierato dalla parte di Valeria Marini nella “guerra” tra le due. La showgirl lancia subito un dubbio, trovando il suo attaccamento a Valeria eccessivo: “Ma siete amici da prima? Calmi, la vita è un’altra!” Lui conferma “La conoscevo da prima, l’avevo intervistata a Striscia“, ma non parla di amicizia, bensì di un semplice incontro. Tuttavia la Elia continua: “Non essere morboso che se va via le dici di venire da te. Non è che le fai un torto se parli 5 minuti con me.”

Antonella Elia critica Patrick al Grande Fratello Vip: “colpa” di Valeria Marini

Antonella Elia è infastidita dalla posizione di Patrick Pugliese che, a suo dire, quasi teme di passare qualche minuto a parlare con lei piuttosto che con Valeria Marini. “Non è una sfida mortale, si può parlare con entrambe, magari in momenti differiti. – aggiunge la showgirl al Grande Fratello Vip – È come se la dovessi sempre tener buona, però se sono due donne a star vicine a te tu cerchi di tener buona sia l’una che l’altra. Perché? Tu hai sempre paura di offenderla.” Patrick si giustifica, dichiarando di voler evitare tra loro ulteriori litigate. La Elia però gli chiede “Quando parli con me però non chiamarla sempre o comunque scostala un po’. Bisogna separare le cose: se parli con una, l’altra sta tranquilla”. (Qui il video)



