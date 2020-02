Valeria Marini/ “Ho litigato con mia madre Gianna e adesso…” (Verissimo)

Valeria Marini è stata già ospite a Verissimo per presentare al mondo il suo fidanzato ma oggi tornerà senza nascondere di aver vissuto un anno più che difficile. Colpa di un litigio avuto con la madre Gianna Orrù e che l’ha fatta sprofondare in uno stato di malessere. “Ero disperata, passavo le notti a piangere”, dice a Silvia Toffanin. Oggi, sabato 8 febbraio 2020, Valeria Marini sarà ospite di Verissimo per un’intervista in cui rivelerà che cosa è successo. “Ho avuto una depressione tremenda perchè mia madre, alla quale sono molto legata, per una sua situazione di difficoltà si è allontanata improvvisamente”, ha confessato. Perdere il suo punto di riferimento è stato un colpo al cuore per la showgirl più stellare d’Italia. Nel corso dei mesi ha fatto diversi tentativi per appianare le cose, ma senza riuscirci. Gianna a quanto pare ha deciso di troncare ogni tipo di rapporto. L’ultimo passo per creare un ponte risale allo scorso Natale, quando Valeria ha cercato di incontrare la madre per le festività. Anche in quest’occasione però ha ricevuto un rifiuto. Passando a toni più leggeri, la showgirl ha parlato poi dell’amore ritrovato grazie all’incontro con Gianluigi Martino, il compagno che le è stato vicino in questi momenti drammatici. Sia dal punto di vista personale che privato. “L’incontro con Gianluigi è avvenuto in un momento non facile della mia vita”, aveva detto tempo fa nello stesso salotto televisivo, “è nata la passione ma in amore, dato che sono stata ferita, ho paura di parlarne”.

VALERIA MARINI SBARCA NELLA TV INGLESE

Valeria Marini è riuscita a superare i confini italiani e a sbarcare sulla tv inglese. Lo scopriamo grazie alle sue Stories di Instagram, dove ha condiviso alcuni commenti dei fan. “I Want Her Charisma”, scrive qualcuno. Ovvero, voglio il suo carisma. Per la Marini si tratta di un momento di sicura soddisfazione. E dire che pochi giorni fa è ritornata alla ribalta una sua dichiarazione fatta nel 2012, quando ha deciso di pubblicare la collezione di giochini erotici. “Sono una vera appassionata tanto che li lo lanciati nelle mie boutique e… Sì, li uso anche”, aveva detto al settimanale Gente. Valeriona nazionale sa come colpire il pubblico, travolgerlo e fargli perdere la testa. Lo dimostra una foto recente condivisa nelle Stories, in cui si mostra di profilo e completamente nuda. Un servizio fotografico che non ha esitato a rendere noto agli ammiratori, mentre nella foto oscurava con la mano destra il decolleté. “La seduzione è donna. Solo con uno sguardo si può intravedere l’infinito”, ha scritto in un post pochi giorni fa, pubblicando due degli scatti realizzati in quel momento. In sottofondo il suo singolo Me gusta. Clicca qui per guardare il video di Valeria Marini

