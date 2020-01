Gianluigi Martino, fidanzato Valeria Marini/ “L’ho nascosto un anno perché…”

Valeria Marini presenta questo pomeriggio a “Verissimo” per la prima il suo nuovo fidanzato Gianluigi Martino, o meglio lo svela la grande pubblico dopo aver portato per vari mesi avanti la relazione col bell’imprenditore che ha fatto breccia nel suo cuore. Negli studi del programma condotto da Silvia Toffanin, infatti, la 52enne attrice e showgirl si presenterà assieme all’imprenditore che di fatto, per sua stessa ammissione, ha voluto tenere lontano dai riflettori: “Sono davvero innamorata di lui: l’ho incontrato in un momento non facile della mia vita e avere vicino lui mi ha aiutato tanto” ha raccontato la Marini nella preview della puntata in onda questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 16. “Con lui stiamo insieme da circa un anno” ha aggiunto la soubrette, confermando così le indiscrezioni circolate negli ultimi tempi, segno del fatto che non era riuscita a tenere propriamente segreta la sua ultima love story. “Se ho voluto tenere questo amore nascosto è stato perché i rapporti vanno tutelati” ha poi spiegato la bionda capitolina alla Toffanin.

GIANLUIGI MARTINO, FIDANZATO DI VALERIA MARINI

E a testimonianza di quanto Gianluigi Martino fili d’amore e d’accordo con la sua Valeria Marini (nonostante la forte differenza d’età tra i due dal momento che l’uomo ha 35 anni, e dunque ben 17 di meno della showgirl) ci sono le continue testimonianze dei rispetti profili social e in particolare su Instagram. Dopo aver resa pubblica la sua relazione con l’affascinante imprenditore calabrese originario di Cosenza, la piattaforma social è diventata un profluvio di scatti assieme e di reciproche dichiarazioni d’amore, come nel selfie che i due hanno fatto assieme e in cui Martino le dedica una frase molto tenera: “Ogni momento, anche il più semplice, tu lo rendi speciale! I love you” ha scritto Gianluigi anche se la testimonianza di quanto forte sia il loro legame è la foto dello scorso 8 gennaio che vede, in un piccolo quadretto famigliare, i genitori di Martino posare assieme al figlio e a Valeria sul divano di casa propria.

“ERO INNAMORATA DEL MIO LAVORO, ORA LO SONO ANCHE DI GIANLUIGI”

Dal momento che a riguardo dell’imprenditore e manager calabrese non ci sono ancora interviste di rilievo e uscite ufficiali (in attesa ovviamente di quella con tutti i crismi nel salotto di Silvia Toffanin, che rappresenta una sorta di “benedizione” laica per le coppie in televisione), ci si può affidare alle parole di Valeria Marini per conoscere meglio Gianluigi Martino. Nel corso di una ospitata da Caterina Balivo a “Vieni da me”, quando ancora il classe ’84 non era sotto i riflettori, la 52enne aveva descritto l’uomo come una persona molto speciale e che questa liaison per nulla inficiata dalla forte differenza di età era nata da una collaborazione professionale, pur non volendo svelare altri dettagli delle particolari circostanze in cui era avvenuta. “Lui è un uomo decisamente bello” aveva detto la Marini a proposito dell’imprenditore che lavora dietro le quinte dello show business nostrano. E, non a caso, in quello che può essere definito come un felice caso di connubio sentimentale e professionale, Valeria aveva avuto pure occasione di dire: “Gianluigi è una persona meravigliosa: io sono stata sempre innamorata del mio lavoro, e adesso lo sono anche di una persona che mi sta vicino e mi aiuta proprio nel lavoro”.



