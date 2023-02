Valeria Marini ‘incastra’ Serena Bortone: “Sei fidanzata?”/ Imbarazzo su Rai1: la conduttrice chiarisce

Serena Bortone è fidanzata? Valeria Marini indaga, lei imbarazzata a Oggi è un altro giorno

Momento di imbarazzo per Serena Bortone in diretta a Oggi è un altro giorno. In studio si parla di amori, finiti e iniziati, con ospiti come Stefania Orlando, Gilles Rocca e Valeria Marini. Proprio la bionda showgirl, dopo aver annunciato la fine della sua relazione con Eddy Siniscalchi, sottolinea l’importanza dell’amore nella vita di ogni persona e stuzzica la Bortone, chiedendole se c’è amore romantico anche nella sua vita.

Serena Bortone innamorata? Siparietto su Rai1

“Tu sei innamorata? Sei fidanzata?” chiede Valeria Marini a Serena Bortone che, spiazzata, appare vistosamente imbarazzata. La conduttrice però non nega subito, lo fa quando la Marini ripete la sua domanda: “Non sono fidanzata, né innamorata”, dichiara allora la Bortone, con non troppa convinzione. Un atteggiamento che viene notato dai suoi affetti stabili, così come viene notato l’imbarazzo sul volto della conduttrice e il suo tentennamento. “Hai gli occhi da innamorata!” commenta allora la Marini di fronte allo strano atteggiamento della conduttrice, che è levata dall’imbarazzo da Gilles Rocca. L’attore, ora single, prende Serena sotto braccio, proponendosi scherzosamente come suo fidanzato.

