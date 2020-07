Valeria Marini, Boom/ Video, la bionda strizzata in un abito d’oro a suon di “boom!”

E’ uscito nelle scorse ore il videoclip ufficiale della canzone di Valeria Marini, quella che è già un tormentone dal titolo “Boom”. A colpi di baci stellari e di un’infinità di boom, la showgirl interpreta di fatto il personaggio di se stesso nel filmato che nel giro di poche ore ha già sfondato quota 72mila visualizzazioni. Vestita da uno splendido vestitino di color oro, in una forma fisica smagliante, la showgirl più amata dagli italiani dà il meglio di se pur apparendo un po’ imprecisa nel payback, ma del resto, non è il suo primo mestiere quello di cantare, e di conseguenza, fa niente anche se la videoclip non sia venuta proprio perfetta. “Baci stellari, boom yeah, sono una cica loca con le stelle in bocca, il mare che mi tocca la libertà, c’è una luna rossa senti la scossa, facciamo boom, boom boom boom boom boom, boom boom boom boom boom, boom boom boom boom boom”, parte del testo che sembra ripetersi quasi all’infinito, e quando arriva al termine, dopo circa tre minuti, si spreca il numero di “boom” (difficile tenerne il conto).

VALERIA MARINI, BOOM: “CANZONE PER DARE GIOIA E SPERANZA”

“Una canzone che vuole dare un messaggio di gioia e speranza – ha dichiarato pochi giorni fa la stessa Marini nel descrivere il suo ultimo progetto – la musica è vita e ognuno di noi deve tirare fuori il Boom inteso come l’energia che ha dentro; la forza sta in noi, questa canzone è dedicata soprattutto alle donne”. La canzone è uscita lo scorso 25 giugno, subito dopo l’arrivo dell’estate, mentre il video è disponibile su Youtube da poche ore, girato ad Anzio e a bordo piscina, giusto per non tradire le proprie origini. Il brano non ha fin troppe pretese e chi lo ascolta deve prepararsi ad un pezzo leggero, semplice, in perfetta linea con i classici tormentoni estivi che per la maggior parte, passata la bella stagione, finiscono nel dimenticatoio. Lo stile è un pop latino cantato in italiano ma anche con alcune parole che la Valeriona nazionale intona in spagnolo.





