Valeria Marini “Malgioglio? Esagera sempre”/ “Qualsiasi cosa io faccia, lui critica!”

Valeria Marini, ospiti di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno, è una dei concorrenti di Tale e Quale Show 2022. Nel corso delle varie puntate la showgirl è stata più volte presa di mira da Cristiano Malgioglio, uno dei giurati: “Chiamate un esorcista”, “Non posso sentirti, è un’agonia”, “Piazze che Shakira, sei una sciagura” e “Quando ti sento cantare sto male”. Nonostante le dure critiche Valeria Marini si è sempre preparata al meglio per ogni sfida, ma sulle pagine di Novella 2000 non ha nascosta lo sua delusione: “Mi sveglio sempre prestissimo al mattino e sono contenta di imparare qualcosa di nuovo. Il venerdì sono sempre molto carica e per questo mi dispiace che Cristiano esageri sempre: qualsiasi cosa io faccia, lui critica!”. E ha aggiunto: “Capisco che fa arte del gioco, ma quando faccio bene vorrei sentirmi dire le cose come stanno. Vorrei che fosse più obiettivo”.

Valeria Marini l’ultima prova a Tale e Quale Show 2022

Valeria Marini ha voluto partecipare al programma personalmente e le dispiace che il suo impegno non venga riconosciuto: “Lui dovrebbe essere meno prevenuto”, ha detto su Novella 2000 parlando di Cristiano Malgioglio. “Per fortuna quando leggo i commenti sui social le persone sono dalla mia parte”, ha commentato la showgirl. A Tale e Quale Show 2022 Valeria Marini ha interpretato: Britney Spears, Cher, Patty Pravo, Shakira, Marylin Monroe e Madonna. Per l’ultima puntata, in onda venerdì 11 novembre in prima serata su Rai 1, la showgirl dovrà imitare Nicole Kidman, molto probabilmente in un pezzo tratto dal film “Moulin Rouge”. La Marini riuscirà a convincere Cristiano Malgioglio, o il giudice sarà impietoso fino alla fine?

