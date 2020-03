Valeria Marini “Non ho fatto tampone coronavirus”/ Gaffe era rinofaringeo, ma qualcosa non torna…

Valeria Marini ha fatto il tampone per il coronavirus prima di entrare al Grande Fratello Vip o ha mentito? Il caso è scoppiato nei giorni scorsi, quando la giornalista Selvaggia Lucarelli ha chiesto chiarimenti a Mediaset dopo le dichiarazioni della showgirl. Quest’ultima, ospite oggi di Live Non è la D’Urso, ma in collegamento, ha fatto chiarezza. La pezza però si è dimostrata peggiore del buco, perché Valeria Marini, dando la sua versione dei fatti, ha ammesso di aver fatto un clamoroso errore. «Siccome soffro un po’ con la gola, ho fatto tutti i controlli e le analisi, poi ho fatto un tampone. Io ero convinta che fosse quello del coronavirus, invece era un tampone faringeo». Questa la spiegazione fornita da Valeria Marini a Canale 5. Dunque, non si è sottoposta ad alcun tampone per il coronavirus. «Non sono un medico, pensavo fosse quello per il coronavirus», ha candidamente ammesso Valeria Marini che ha provato così a chiudere il caso.

VALERIA MARINI E IL CASO TAMPONE: “NON ERA PER IL CORONAVIRUS”

«Avevo degli abbassamenti di voce, quindi ho fatto un tampone. Ho fatto delle analisi complete», ha spiegato Valeria Marini a “Live Non è la D’Urso”. Quindi prima di entrare nel Grande Fratello Vip si è sottoposta a degli esami che niente avevano a che fare col coronavirus. La versione della showgirl però non convince tutti i telespettatori. «Barbara… da te questa non me l’aspettavo…. saputo che lei non ha fatto il tampone del coronavirus… e cambiamo pagina… invece un mese fa alla Nina Moric l’hai ribaltata con documenti se quello che stesse dicendo fosse verità! Fai pena davvero… indaghi solo dove vuoi tu», ha commentato ad esempio un utente su Twitter scrivendo sotto il post di “Live Non è la D’Urso” che ha riproposto sui social il video dell’intervento di Valeria Marini. Capitolo chiuso? Selvaggia Lucarelli per ora non ha replicato: su Twitter si è limitata per ora a commentare la preghiera di Matteo Salvini e Barbara D’Urso in tv.

