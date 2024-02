Valeria Marini, appello inaspettato: “Andrei a Sanremo 2025 come cantante in gara”/ “Ho subìto ingiustizie”

Valeria Marini spiazza a Da noi a ruota libera: “Tornerei a Sanremo 2025 come cantante in gara”

Nella puntata di questa domenica di Da noi a ruota libera è stata ospite Valeria Marini. L’attrice e showgirl di recente è stata tra i concorrenti di Tale e Quale Sanremo 2024 in cui insieme ad Alba Parietti ha dato vita ad una particolare imitazione di Sabrina Salerno e Jo Squillo in Siamo Donne. Durante la chiacchierata con Francesca Fialdini, invece, Valeria Marini ha ammesso di voler tornare a calcare il palco di Sanremo l’anno prossimo magari in un ruolo diverso da quello a cui ha abituati.

Nel dettaglio, infatti, Valeria Marini si è proposta come cantante in gara per Sanremo 2025: “Tornare al Festival? Mi è stato chiesto in un’intervista e io ho detto ‘certo che sì’. Ma forse in un altro ruolo, anche come cantante non in gara… mi piacerebbe fare qualcosa da ospite” L’intervista a cui fa riferimento è quella concessa nei giorni scorsi a Libero in cui alla domanda se calcherebbe di nuovo il palco dell’Ariston dopo aver co-condotto il Festival nel 1997 ha risposto: “Sicuramente è un sogno e mi piacerebbe moltissimo tornare sul quel palcoscenico. D’altra parte Sanremo è Sanremo, un evento che esprime tutto quello che è la bellezza dell’italianità, la gioia, i sorrisi. È un palco che ha qualcosa di magico. Sul fatto di condurlo io non saprei dirle, sicuramente sogno di tornarci. Magari in un ruolo diverso, inaspettato…”

Valeria Marini confessa da Francesca Fialdini: “Ho subito ingiustizie”

Durante la chiacchierata con Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera, Valeria Marini si è raccontata a 360° e si è lasciata andare anche ad uno sfogo, nonostante i trent’anni di carriera ci sono ancora dei pregiudizi nei suoi confronti: “Ho subito delle ingiustizie nel senso che dicevano a ma cosa fa, non sa cantare, non sa ballare, non sa recitare…adesso non sono io che lo devo dire però io sul palcoscenico ci so stare e so fare tutto, parlo anche tre lingue e ci sono state persone che hanno fatto dei giudizi non giusti anche quando io avevo fatto una bella cosa.”

Nel talk di Rai1 oltre a Valeria Marini è intervenuta anche Alba Parietti. Le due showgirl hanno ripercorso la loro carriera, la loro amicizia ed hanno rivelato ciascuna pregi e difetti dell’altra. In questi giorni si è anche parlato di una loro presunta lite dietro le quinte di Tale e Quale Sanremo 2024, entrambe hanno fornito la loro versione smentendo Gabriele Cirilli.











