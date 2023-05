Valeria Marini, “scivolone” a La vita in diretta/ “I sardi sono una razza longeva…”

Valeria Marini a La vita in diretta: “panico” in studio per l’affermazione sui sardi

Parlare ad un grande pubblico come quello televisivo merita la giusta attenzione dal punto di vista dei temi e dei modi riferiti alle argomentazioni. Il rischio di incappare in messaggi sbagliati o veri e propri scivoloni è dietro l’angolo, soprattutto per chi non vive i riflettori da tempo. In tal senso, hanno destato stupore in studio – come riportato da Il Fatto Quotidiano – alcune parole di Valeria Marini durante una puntata de La vita in diretta.

“L’invecchiamento è qualcosa che viene dalla testa”, inizia così il discorso di Valeria Marini a La vita in diretta e fino a quel momento sembrava tutto filare liscio. Lo stupore in studio si è invece generato per le affermazioni seguenti e per una parola in particolare che è apparsa leggermente “stonata”. “Al di là della genetica si sa che i sardi li stanno studiando perché è una razza longeva“. Questo quanto detto dalla nota showgirl e che avrebbe fatto calare il gelo in studio.

Valeria Marini “salvata” da Francesco Paolantoni: “Una specie…”

Le parole di Valeria Marini a La vita in diretta, al di là delle reazioni in studio, è certamente frutto di un’affermazione uscita male. Date le sue origini sarde, appare difficile credere che abbia voluto definire i suoi conterranei come “razza”. In ogni caso, ci ha pensato Francesco Paolantoni – come riporta Il Fatto Quotidiano – a rompere l’imbarazzo del momento: “Una specie…”. Valeria Marini coglie subito il suggerimento: “Ho sbagliato”, segno di come quel termine le sia sfuggito semplicemente con ingenuità.

Dopo le parole di Valeria Marini a La vita in diretta e le tempestive scuse in riferimento al termine “razza”, ha preso la parola anche Alberto Matano. Il conduttore della trasmissione ha tentato a suo modo di recuperare la situazione: “E’ una regione dove studiano il DNA…”. Stemperata quella leggera tensione, il giornalista tenta anche di ironizzare con una goliardica domanda a Valeria Marini in riferimento a quale sarebbe la soglia fino alla quale vorrebbe vivere. Pronta la risposta della showgirl che senza indugi ha affermato: “123, 150…”.











