Valeria Marini: “Sogno di fare Ballando con le stelle”/ “Jovanotti? Quando ci siamo conosciuti…”

Valeria Marini, dal motto ‘Baci stellari’ all’incontro con Raffaella Carrà

I Fatti Vostri, oggi 1 gennaio 2024, ha deliziato i telespettatori con la prima intervista del nuovo anno con la sempre energica e luminosa Valeria Marini. Showgirl, attrice, conduttrice, chi più ne ha più ne metta: nel suo arsenale professionale vanta gli incarichi più disparati, sempre caratterizzati da quel brio che solo lei è capace di donare. “Che bambina sono stata? Questo dovresti chiederlo a mia madre e mia sorella. Ero tranquilla e studiosa, ho fatto il conservatorio e studiavo anche 12 ore pianoforte. Vinsi anche un concorso difficilissimo e facevo alcuni concerti… Voglio tornare a studiare pianoforte perché è molto bello, però senza unghie!”.

Valeria Marini "Gianluigi Martino? Provoca per avere visibilità"/ "Ho chiuso con lui"

Dopo aver ricordato un momento della sua infanzia, al netto dell’auspicio di poter riprendere la passione per il pianoforte, Valeria Marini ha spiegato come fare spettacolo non appartenesse fin da subito alle sue ambizioni. “Ho trascorso la mia infanzia con i nonni e dunque a contatto con gli animali; sognavo di aprire una clinica veterinaria, ma amavo anche cantare e ballare…”. La showgirl ha poi raccontato ad Anna Falchi del suo incontro con Raffaella Carrà: “Quando l’ho incontrata mi è mancato il respiro. Eravamo a Carramba che sorpresa, lei aveva deciso che dovessimo vestire di rosso…”.

Valeria Marini "Gianluigi Martino? Provoca per avere visibilità"/ "Ho chiuso con lui"

Valeria Marini, la liaison con Jovanotti e l’aneddoto su Alberto Sordi: “Ti avrei scelto…”

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata a I Fatti Vostri, c’è stato spazio anche per qualche rivelazione di “gossip” da parte di Valeria Marini. “La liaison con Jovanotti? E’ lui che mi ha insegnato a guardare le stelle… Poi lui è diventato super famoso, il primo a portare rap in italia e sono una sua grandissima fan. Lui faceva il deejay e io la ragazza immagine, ho fatto di tutto nella mia vita e non me ne vergogno anzi, ne sono orgogliosa”. L’attenzione si è poi spostata sulle ultime esperienze televisive, in particolare ne Il Cantante Mascherato. “E’ stata una bellissima esperienza, ringrazio molto Milly Carlucci. Lavorare con lei è sempre speciale e sogno di poter fare anche Ballando con le stelle…”.

Valeria Marini "Gianluigi Martino? Provoca per avere visibilità"/ "Ho chiuso con lui"

Verso la conclusione dell’intervista, Valeria Marini ha anche raccontato del suo incontro con Alberto Sordi. “E’ stato Magico, lui mi chiamò che io ero a Los Angeles e inizialmente pensavo fosse uno scherzo. Stavo studiando inglese e recitazione, mi disse: ‘Ti avrei scelto per il mio ultimo film’. Io avevo l’aereo dopo 10 giorni e quando sono tornata e l’ho visto, lui stava facendo le prove, non riuscivo a dire mezza parola. Mi sono emozionata tantissimo, una delle esperienze più belle che io abbia mai vissuto”. Infine, ecco i suoi personali auguri per il 2024: “Che il 2023 ormai finito si trascini via anche tutte le cose brutte, è diventato un mondo molto violento. Speriamo che si vada verso la pace e la tranquillità”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA