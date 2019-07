Valeria Marini, video trash del singolo Me Gusta/ “Poi tutti a Bari per Battiti Live”

Showgir, attrice, conduttrice, stiista ed ora anche cantante. Valeria Marini non si fa mancare niente e aggiunge un nuovo capitolo alla sua carriera artistica. Dopo averlo annunciato al pubblico del programma “Che Tempo Che Fa”, Valeria Marini ha pubbicato il video del suo nuovo singolo. Il brano s’intitola “Me Gusta la Vida Estrellada” e si candida a diventare un nuovo tormentone per essere ballato sulle spiagge italiane. Il video è stato caricato sul canale You Tube della showgirl e ha raggiunto più di 1300 visualizzazioni. Il brano sarà presentato ufficialmente sul palco del Battiti Live 2019. Valeria Marini, infatti, ha annunciato la propria presenza a Bari, tappa conclusiva della ermesse musicale estiva del Sud Italia, in programm domenica 28 luglio.

Valeria Marini, video trash del singolo Me Gusta: i complimenti dei fan

Valeria Marini, sul proprio profilo Instagram, sta condividendo alcune clip del video ufficiale di “Me Gusta la Vida Estrellada” ricevendo i complimenti dei fans che si congratulano con lei per la sua grande voglia di sperimentare e provare sempre cose nuove. “Bella canzone… brava!”, “come una stella… non ti fermi mai”, “Sei bellissima, elegantissima raffinata!!! Una donna di classe! Su di te qualsiasi cosa viene valorizzata ancora di più”, “Finalmente è uscita la tua canzone la amo me gustaaa”, scrivono i fans. Tra i tanti commenti spunta anche quello di Bosco Vida, amico dell’attore spagnolo Jonas Berami e che ha conquistato poi il pubblico partecipando all’Isoa dei Famosi. “Amoree sei fantastica, tu e anche estrella caliente”.





