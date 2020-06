Valeria Marini/ “Voglio un figlio. Senza fede non potrei vivere”. Poi Pingitore…

Nel giorno in cui Alberto Sordi avrebbe compiuto 100 anni, Pierluigi Diaco omaggia il grandissimo attore ospitando nella prima puntata della nuova settimana di Io e Te Valeria Marini che ha avuto la fortuna di conoscere e lavorare con Alberto Sordi. “Sono molto felice di essere qui da voi”, annuncia la showgirl. “Sono felice di averti qui e vedo che hai una mascherina dell’Italia”, risponde Diaco. “Io sono molto patriottica e la porto sempre come bisogna fare in questo periodo”, aggiunge ancora la Marini. Il faccia a faccia si sposta subito su un argomento importante per la Marini come la maternità.“Io lo desidero ancora un figlio, poi se non succederà posso anche adottarlo”. “Quando è nato in te questo desiderio di maternità?“, chiede il conduttore di Io e Te. “La maternità c’è sempre stata dentro di me. Forse mi sono ritrovata troppo giovane di fronte alla maternità che, purtroppo, non ho potuto portare avanti”, ammette la showgirl.

VALERIA MARINI: “FARE TROPPI REALITY E’ STATO UN ERRORE”

Valeria Marini è una donna molto credente e, a Pierluigi Diaco, ammette quanto sia importante la religione per lei. “Senza la fede non potrei vivere. Mi sentirei vuota e ringrazio sempre, ma questo sin da bambina. Io mi chiudevo le giornate intere in chiesa e pregare mi dava un grande senso di serenità. Quando vado in chiesa ritrovo il mio equilibrio”, svela la showgirl. “Chi non ha capito il tuo percorso sostiene che sei leggera, che hai partecipato a programmi ai limiti del trash, ma mi spieghi come si fa a mantenere il brand Marini?”, chiede Diaco. “Quando il successo continua c’è sempre l’amore del pubblico che in questo momento senti ancora, ma a distanza e quindi devo ringraziare il pubblico. Poi io faccio tutto con il cuore, anche gli errori“, ammette la showgirl che poi ammette di aver commesso un errore nel fare troppi reality. Pierluigi Diaco, poi, svela di non aver gradito affatto il confronto con Rita Rusic in diretta al Grande Fratello Vip chiedendo il motivo per cui la showgirl abbia accettato tale confronto. “L’ho fatto perchè non c’era la possibilità di farlo privatamente e poi l’ho fatto per il rapporto che mi lega ad Alfonso (Signorini ndr)”, spiega la showgirl. Infine arriva, a sorpresa, una telefonata di Pingitore. “Lei è una diva, è una persona solare, che mette allegria e poi ha una dote: se litiga con qualcuno, è la prima a volta far pace”, racconta Pierfrancesco Pingitore.





