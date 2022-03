Valeria Perilli fa di nuovo cip e gela Gf Vip/ Giucas ride, Bruganelli sotto choc

Valeria Perilli torna al Grande Fratello Vip, ma stavolta per riabbracciare definitivamente il compagno di una vita Giucas Casella. Sembrava un incontro normale e tranquillo, anche perché ci si aspettava che portasse un po’ di serenità visto il vulcano che è il paragnosta, poi ha fatto di nuovo cip. “Ci vuole tantissima pazienza con lui, ma questo lui lo sa”, ha poi spiegato ad Alfonso Signorini. Quest’ultimo ha poi chiesto al suo concorrente se avesse scelto la data per il loro matrimonio. Giucas non ha saputo rispondere, allora Valeria Perilli ha commentato: “Già comincia a tergiversare”.

Alfonso Signorini a Valeria Perilli “Ci fai un altro cip?”

Poi il conduttore del Grande Fratello Vip ha fatto la richiesta che tutti volevano a Valeria Perilli: “Ci vuoi regalare un altro cip che è meraviglioso?”. Valeria Perilli ha subito cambiato voce, da brava doppiatrice quale è: “Non posso, perché sono una passerotta ferita. Sono stata tradita, lo avete visto tutti che quando il mio passerotto è entrato nel pollaio è diventato un galletto. E io cosa dovevo fare? Diventare la sua gallina?”, ha detto con la sua voce davanti agli sguardi sbigottiti di Sonia Bruganelli e tutti gli altri presenti in studio. Solo Giucas Casella rideva…

