Valeria Perilli “Cip cip cip” al GF Vip/ Cinguetta la “passerotta” di Giucas Casella

Valeria Perilli, la compagna di Giucas Casella, fa una dedica all’uomo della sua vita calandosi nei panni di una passerotta con tanto di cip cip cip. Una sorpresa riuscita alla grande quella di Valeria che è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per il compagno Giucas Casella. “Eccomi qua finalmente, ho aspettato un pò prima di venirti a trovare perchè volevo ti sentissi libero di muoverti in questa casa” – esordisce la ex annunciatrice televisiva. La Perilli poi prosegue dicendo al compagno: “ti sono sempre stata accanto e sempre lo rimarrò nel bene e nel male. Io ho sposato la tua causa tanti anni fa e intendo tenere fede a quello che io chiamo ‘patto d’amore’.”

Una bellissima dedica d’amore quella di Valeria al compagno a cui è legata da tantissimi anni. Non sono mancati dei momenti di difficoltà, ma la donna ha imparato ad accettare la natura di Giucas come ha sottolineato lei stessa: “ho sempre rispettato la tua natura libera e selvaggia, tu sei uno spirito libero, sei un uccello di bosco che ama svolazzare di qua e di là e torna poi al suo nido”.

Valeria Perilli ‘cip cip cip’ al suo Giucas Casella che le fa proposta di matrimonio

La storia d’amore tra Valeria Perilli e Giucas Casella arriva al Grande Fratello Vip. La doppiatrice, peraltro è lei che presta la voce a Miranda di Sex and the city, ha rivelato un lato inedito dell’illusionista: “sei anche un passero solitario: schivo, introverso, malinconico e silenzioso. Quindi io so quali sono stati i tuoi timori, so con quanta paura hai accettato; eppure nonostante tutto tu sei ancora qui pronto a dispensare gioia, allegria, spensieratezza e a suscitare tanta simpatia”.

Sul finale poi la scena diventata, manco a dirlo, virale su tutti i social con la compagna di Giucas che si trasforma in una passerotta: “non mi resta che calarmi nei panni della tua passerotto e dirti ‘cip cip cip cip”. Le sorprese però non finiscono qui, visto che Giucas Casella le fa una proposta di matrimonio in diretta: “Valeria Perilli mi vuoi sposare?” con la doppiatrice emozionata che replica “si!”.

