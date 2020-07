VALERIA ROSSI/ Video duetto “La notte” con Orietta Berti (Ora o mai più)

“Dammi tre parole: sole, cuore, amore“. Basta questo incipit per iniziare a canticchiare la canzone di Valeria Rossi, tormentone dell’estate 2001 ma più in generale di ogni bella stagione, ad ulteriore conferma del successo della nativa di Tripoli. Anche lei ha preso parte al programma “Ora o mai più“, la cui prima edizione va in onda in replica nelle domeniche pomeriggio di Rai Uno orfane della “zia” Mara Venier. Ad essere onesti, col senno del poi, si può dire senza timore di essere smentiti che il programma che avrebbe dovuto far tornare alla ribalta gli interpreti in gara non ha portato tanta fortuna a Valeria Rossi. L’interprete di “Tre parole” è stata forse vittima inconsapevole della persona che più avrebbe dovuto facilitarla nel percorso: Orietta Berti. Nulla togliere a Valeria Rossi, ma i duetti con “l’usignolo di Cavriago” più che esaltarla non hanno fatto altro che marcare la differenza di categoria tra le due interpreti…

VALERIA ROSSI A “ORA O MAI PIU'” NELLA SECONDA PUNTATA

Se nella puntata d’esordio del programma Valeria Rossi si era difesa con un buon quinto posto cantando “Io ti darò di più”, nella seconda – in onda oggi su Rai Uno – le cose si sono complicate non poco. Settima in ordine d’uscita sul palco, Valeria Rossi ha inaugurato la serata con un duetto con Orietta Berti sulle note di “Quando l’amore diventa poesia”. Per la seconda prova, ovvero l’interpretazione di una cover, la coach ha optato per “La notte”, brano con cui Arisa è arrivata seconda al Festival di Sanremo. Una scelta che evidentemente non ha convinto i colleghi giurati della Berti, che hanno punito pesantemente l’esibizione di Valeria. Se il pubblico in studio, infatti, ha assegnato alla Rossi un punteggio tutto sommato in linea con quello degli altri concorrenti, gli altri coach hanno inflitto alla cantante un misero 42, con il 4 di Marcella Bella e il 5 di Marco Masini difficili da mandare giù…





