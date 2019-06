VALERIA VEDOVATTI, CHI È?/ La webstar esordiente che ha vinto i Kids’ Awards (Slimefest 2019)

“Buonsalve! Mi chiamo Valeria, ho 16 anni e ho aperto questo canale per condividere con voi disagi (perché non mancano mai) e momenti belli della mia vita! Faccio video per passione, perché mi rende felice, con l’obbiettivo di strappare un sorriso a qualcuno. Se vuoi conoscermi meglio ti invito ad iscriverti al mio canale per non perderti nessun video!”. Questa la bio su Youtube di Valeria Vedovatti, una delle ospiti del Nickelodeon Slimefest 2019 che si terrà oggi, ore 16, a Mirabilandia. La conduzione dell’evento è affidata a Federica Carta, cui spetterà il compito di introdurla insieme ad altre cinque giovanissime star del web: Marco Cellucci, Ambra Cotti, Marta Losito, Elisa Maino e Valespo. A condividere il palco con loro anche i cantanti Alessandro Casillo, Biondo, Briga, Emma Muscat, Einar, Matteo Markus Bok, Mose, Shade, Thomas, Martina Attili e Mr. Rain. Lo Slimefest – ricordiamo – è giunto ormai alla sua quarta edizione. Sarà possibile seguirlo in diretta su Nickelodeon, canale 605 della piattaforma Sky.

Chi è Valeria Vedovatti

Valeria Vedovatti è una delle influencer più giovani e allo stesso tempo più seguite del web. Su Youtube vanta 343mila iscritti, che si è guadagnata poco a poco, video dopo video, dal 13 giugno 2017. Valeria, infatti, ha appena festeggiato il suo terzo anno sul tubo. Il suo primo video, dal titolo Chi sono?!, risale al 12 luglio 2017, ed è una semplice presentazione dei suoi interessi e delle sue passioni. Di lei si apprende che ama molto l’estate e che possiede un gatto che talvolta compare nei suoi vlog. Nel dicembre 2017 inaugura i vlogmas, pubblicati dal 1° al 25 del mese in occasione delle festività natalizie. Un anno più tardi cambia il nome in “valemas“, a indicare il tentativo di personalizzare la serie. In breve tempo raggiunge quota 25mila iscritti, traguardo che festeggia con uno speciale “I call you” (il format in cui lo youtuber di turno chiama al telefono i propri fan).

Valeria Vedovatti vincitrice dei Kids’ Choice Awards 2019

Il video più visualizzato di Valeria Vedovatti è Ricreo i Musical.ly più famosi del momento!, pubblicato il 7 settembre 2018, in cui la 16enne tenta di emulare i balletti dei muser più popolari. Il video è ora a quota 1,3 milioni di visualizzazioni. Complice il successo ottenuto in quest’occasione, Valeria ha vinto i Kids’ Choice Awards 2019 nella categoria Nuova star preferita. Su Youtube, Vedovatti pubblica ogni sabato alle 18; su Instagram, invece, posta quotidianamente alle 19. Le stories l’accompagnano per tutta la giornata, anche se spesso predilige le clip musicali di Tiktok. Sui social è nota con il nickname valevedovatti. Il suo genere preferito, su Youtube, è l’intrattenimento, declinato in vlog e challenge.



