VALERIO LASCIATO DA CONSUELO: “HA PERSO 11 LAVORI IN 11 ANNI”/ Scuse a C’è posta per te: De Filippi lo sgama!

Maria De Filippi svela un retroscena sulla storia di Valerio a C’è posta per te. La conduttrice ammette di aver voluto dal ragazzo una prova della sua buona volontà nei confronti di Consuelo e del lavoro, e di avergli perciò chiesto se fosse disposto a versare gli assegni familiari direttamente alla compagna. Da lì il discorso della banca da lui fatto a Consuelo in diretta.

CATERINA, SCUSE AL FIGLIO A C'È POSTA PER TE: "SPARITA PER 8 ANNI"/ Lui chiude, poi torna con la nonna e…

“Io non ci credo, non posso farci niente.” ammette però Consuelo titubante. L’intervento di Maria De Filippi e le promesse di Valerio convincono però Consuelo a dargli un’ultima possibilità. Per questo decide di aprire la busta e riabbracciarlo. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Valerio e Consuelo a C’è posta per te 2024: lui ha lasciato 11 lavori in 11 anni, lei lo ha lasciato

La terza puntata di C’è posta per te 2024 si conclude con la storia di una convivenza interrotta. Fa il suo ingresso in studio Valerio, che dopo 11 anni di relazione, di cui 7 di convivenza, ha visto la compagna Consuelo lasciare la loro casa per tornare a stare in casa di sua madre. Lui svela di aver cambiato ben 11 lavori in 11 anni e aver costretto la sua famiglia, compagna e due figli, a ben 5 traslochi. Vari lavori è stato lui stesso ad abbandonarli perché ritenuti da lui troppo pesanti o scomodi, altri è stato licenziato a causa di liti da lui scatenate o continui ritardi dovuti al fatto che la sera faceva tardi per guardare la TV e giocare alla playstation.

Enrica e Annamaria cercano il primo amore a C'è posta per te dopo 60 anni/ Sei 'pretendenti' trovati ma…

Valerio ammette di aver sbagliato tutto e di aver oggi trovato un lavoro che sta mantenendo e di aver dato ordine alla sua banca di passare a lei l’intero importo del suo stipendio.

Valerio e Consuelo fanno pace a C’è posta per te 2024?

Quando vede Consuelo dall’altra parte della busta, Valerio le dice: “So che in 11 anni ho sbagliato quasi tutto, me ne sono reso conto solo troppo tardi. Ti chiedo scusa per tutte le volte che cambiavo lavoro senza dirti niente, che spendevo soldi per cose inutili quando a casa ne servivano di più. Voglio cambiare, è per questo che sto andando da una psicologa e non lo faccio solo per te ma anche per i nostri figli e soprattutto per me. Mi manca tutto!” Le comunica così anche la decisione in merito allo stipendio. Consuelo però appare molto delusa e poco propensa a credere al suo cambiamento. Cambierà idea alla fine?

MARTINA CHIEDE SCUSA A PADRE E MATRIGNA A C'È POSTA PER TE/ De Flippi la difende e sbotta: "Vi ha aggrediti…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA