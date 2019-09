Valerio Maggiolini/ Tenta Silvia: “Saremmo una bella coppia” (Temptation Island Vip)

Valerio Maggiolini riuscirà a far in modo che Silvia Maturani Tirado superi anche gli ultimi limiti?

Nella puntata di Temptation Island Vip 2 di oggi, scopriremo infatti che Silvia Maturani Tirado, la fidanzata di Gabriele Pippo, ha deciso di concedersi un mare di coccole con il Tentatore. Lo inviterà persino nella casa delle donne e a sedere sul suo letto. Le carezze saranno molte e di non di certo solo amichevoli. Il video promozionale ci mostra in particolare la mano di lui molto vicina al seno della ragazza. Che cosa dovrà mai pensare Gabriele di questo contatto? Silvia sembra aver messo una croce sopra al suo rapporto con il fidanzato, soprattutto in seguito gli ultimi video. Sicura di non riconoscere la persona sullo schermo, non ha tardato a trovare in Valerio il Single ideale con cui vivere un’avventura. Che tra l’altro si potrebbe concludere in un feeling più che acceso, a meno che Gabriele non dia in escandescenza dopo aver scoperto che cosa sta accadendo nell’altro villaggio. Il legame fra Valerio e Silvia poi è sotto agli occhi di tutti. Fidanzate e Tentatori hanno già notato quanto si cerchino, si siano trovati subito in sintonia. “E quando ti ricapita“, sottolinea Anna Pettinelli parlando dell’evidente bellezza del Single.

Valerio Maggiolini: Silvia potrebbe innamorarsi di lui?

Parlare con Valerio Maggiolini è stato il primo pensiero che è venuto a Silvia Maturani Tirado dopo aver visto al falò di Temptation Island Vip 2 il nuovo video sul fidanzato. Il comportamento di Gabriele Pippo l’ha lasciata ancora una volta senza parole e non ha atteso molto prima di chiedere a Valerio di parlare, lontano da occhi indiscreti. “Ci credo che ti vergogni“, si limita a dire lui ascoltando la sofferenza della ragazza. Ovviamente non sa che anche il fidanzato ha qualcosa da ridire sul comportamento che lei sta avendo proprio con Maggiolini, ribattezzato Ken da Gabriele durante l’ultimo falò. La bellezza è un tasto dolente per Pippo, soprattutto considerando i complimenti che Silvia ha fatto spesso a Valerio, proprio per il suo aspetto fisico. “Saremmo una bella coppia“, arriva persino ad ipotizzare lei. Al Tentatore invece piace molto il lato cucciolone della ragazza, quel suo costante desiderio di affetto e abbracci. “Potresti mai innamorarti id me“, chiede alla fine, beccandosi pure un no dalla Tirado. Anzi un no/sì, come specifica subito dopo alludendo al fatto di essere impegnata. Clicca qui per guardare il video di Valerio Maggiolini e Silvia Tirado.

