Valerio, il fidanzato di Diandra, è sempre più preso dal single tentatrice Julia a Temptation Island 2024. I due sono sempre più complici con il fidanzato di Diandra che decide di farle una sorpresa organizzando un pic nic in spiaggia con prodotti tipici sardi. Tra una chiacchiera e l’altra, Valerio confessa di essere molto dubbioso verso la fidanzata Diandra e aprendosi con la single Julia. “Ti vedo molto più carina” – confessa Valerio alla single e poco dopo aggiunge – “io e te quando ci avviciniamo siamo pericolosi”. I due, infatti, in spiaggia sono sempre più vicini e si scambiano effusioni e carezze con Valerio che si spinge ben oltre proponendo alla single un bagno in mare senza vestiti.

La single Julia è stranita, ma Valerio decide di prenderla in braccio allungando così le mani e corre verso la spiaggia, ma alla fine le risparmia il bagno in mare. “Se ti avessi gettata in mare non sarei un galantuomo” – precisa Valerio alla single Julia. I due sono davvero incuriositi l’uno dall’altro o stanno semplicemente recitando una parte?

Valerio, il fidanzato di Diandra, preso dalla single Julia a Temptation Island 2024

Intanto Diandra nel pinnettu assiste al siparietto del fidanzato Valerio con la single tentatrice Julia e si confida con le amiche. “Bugiardissimo. Lui è un attore perennemente nella sua vita. Lui è impostato sempre, è falso. Non si muove da dentro casa se non ha un abito da 1000 euro, ma se andate sui social lo vedete in barca da 50metri, Don Perignon. Vi sembrano cose utili? Lui si sente inferiore a me, lavora 6 ore al giorno e la sera era stanco” – dice Diandra. A me fa male il fatto che a lui piace la vita semplice, io sono sempre io nel bene e nel male, come la racconta lui sembra che sono superficiale” – dice Diandra alle compagne di avventura smascherando la vera natura del fidanzato Valerio.