Chi è Valerio Palma, concorrente di Temptation Island 2024 e fidanzato di Diandra

Valerio Palma concluderà il suo percorso a Temptation Island 2024 nella puntata del 1 ottobre, col falò di confronto definitivo con la fidanzata Diandra Pecchioli, ma nel corso di questa edizione si è fatto conoscere dal pubblico come il ‘mentore’ dei fidanzati nel villaggio, complice anche l a sua età. Valerio è, infatti, il concorrente più grande di questa edizione, 44 anni, ed è stato per gli altri una figura a cui chiedere consiglio nel corso dell’avventura a Temptation.

Chi è Anna Acciardi, fidanzata di Alfred a Temptation Island 2024/ Il web lancia l'appello a Maria De Filippi

Al contempo, Valerio ha cercato di comprendere quali fossero le idee della sua compagna Diandra, alla quale ha chiesto di lasciare Roma e la sua attività per trasferirsi con lui a Brindisi. “Io ho 44 anni, lei 37. – ha detto Valerio in un video a Temptation Island – Nell’ultimo anno il nostro rapporto è stato messo davvero a dura prova e la causa principale è stata il suo lavoro. Io vorrei che ci trasferissimo a Brindisi per vivere una vita più tranquilla e dedicarci a fare una famiglia”.

Mirco e Giulia in crisi? Coppia di Temptation Island 2024 settembre/ Cresce il feeling con la single Alessia

Che lavoro fa Valerio Palma e la richiesta alla fidanzata Diandra

Valerio Palma è un dipendente statale e, in quanto tale, potrebbe lavorare anche a Brindisi, sua città d’appartenenza, cosa che non potrebbe fare Diandra, che ha un locale a Roma a cui, dunque, dovrebbe rinunciare. Una richiesta, quella dell’uomo, che ha sollevato molte critiche da parte del pubblico di Temptation Island 2024: c’è chi, infatti, ritiene impensabile fare una richiesta simile alla propria fidanzata, soprattutto se si tratta di una donna che ha creato da sé un’attività oggi fiorente e molto remunerativa. C’è chi, invece, ritiene che quando c’è l’amore i soldi dovrebbero passare in secondo piano. Al momento, per la coppia di Diandra e Valerio pare non ci sia possibilità di trovare un ‘accordo’, nonostante Temptation Island 2024.