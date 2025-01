Valerio Scanu finito sotto attacco dopo Ora o mai più: la replica del cantante

La prima puntata di Ora o mai più ha lasciato in eredità strascichi e qualche polemica sui social, in particolare per quanto riguarda Valerio Scanu, il noto cantante è finito nel mirino di molti telespettatori dopo la serata d’esordio del format condotto da Marco Liorni e attraverso una nota ufficiale ha voluto rispondere per le rime a chi lo ha etichettato come presuntuoso e non solo, l’artista sardo, visibilmente stizzito per l’accaduto, ha replicato con grande amarezza e dolore alle critiche:

“Sono un po’ traumatizzato per quello che ho letto sul web, ma voglio spiegarmi bene. Faccio molta attenzione a quello che dico, perché poi secondo come uno si esprime passa subito da presuntuoso, non è uscita una bellissima immagine, almeno da quello che ho letto oggi” le parole del vincitore di Sanremo 2010 che insieme a Rita Pavone ha dato vita a un curioso duetto sulle note del brano sanremese.

Valerio Scanu non ci sta: “Sono il primo a mettermi in discussione”

Dopo gli attacchi delle scorse ore, il cantante lanciato al successo da Amici di Maria De Filippi ha deciso di rispondere per le rime alle critiche, ferito nell’orgoglio da alcune cattiverie gratuite sul suo conto. Valerio Scanu, attraverso un messaggio postato sui social, ha messo in dubbio quanto accaduto a Ora o mai più, soffermandosi anche su un possibile errore di comunicazione:

“Non voglio minimizzare dicendo che erano in cinque a criticarmi, ma diciamo che era una visione globale e allora io sono il primo che si mette in discussione” le parole del cantante sardo che ha affidato ai social il suo pensiero dopo gli attacchi. Molte delle polemiche sono nate anche riguardo al tanto citato brano Di notte di Pierdavide Carone, con Scanu che ha rivelato come la canzone sarebbe potuta finire nel suo album quell’anno, parole che hanno scatenato il web.

