Valerio Scanu/ “Luigi Calcara non si aspettava le nozze, fra di noi colpo di fulmine”

Il cantante Valerio Scanu è stato intervistato questa mattina dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri. L’ex di Amici si sposerà nel 2023: “Il mio compagno non si aspettava che gli chiedessi la mano. E’ stato tutto molto casalingo, casereccio, rustico… era una festa di compleanno, forse con il senno di poi l’avrei fatto diversamente. Da quanto ci pensavo? Da un mese ma stiamo insieme da più di due anni. Lui è un ingegnere – ha proseguito Valerio Scanu parlando di Luigi Calcara – fa il professore, ha la mia età, è magro, ha pochi capelli ed è siciliano quindi isolano anche lui. Dove faremo il matrimonio? Vicino a Roma”.

Valerio Scanu ha poi proseguito: “Non mi sento di aver fatto coming out, gli ho solo chiesto di sposarmi, comunque è stato un po’ un colpo di fulmine per tutti e due, anche lui dice di sì”. Sul trionfo a Sanremo con Tutte le volte che, Valerio Scanu ha raccontato: “Ricordo tutto di quel periodo, avevo 19 anni, ero un po’ incosciente. Comunque non mi ha dato la testa, sono sempre stato inquadrato. Lo ricordo come un periodo molto frenetico”.

VALERIO SCANU E IL PAPA’: “E’ SEMPRE STATO PRESENTE, ERA UN PADRE”

Sul papà, morto di covid: “Per me era un rapporto normale, uno si deve guardare intorno per vedere quanto sia speciale, quindi forse era speciale. Era un padre presente… un padre. Tutti i genitori per la maggior parte di noi sono unici, io non cambierei il mio. Sono stati genitori molto presenti ma non assillanti. Se devo pensare alla figura paterna non penso a nessun altro al di fuori di lui”.

Recentemente Valerio Scanu si è laureato con la lode in giurisprudenza: “Quando do il tesserino a volte mi riconoscono mentre altri non riescono subito a collegare il cantante con l’avvocato”. Chiusura su Tale e Quale: “C’ero stato nel 2014 poi son tornato quest’anno, è un programmo che rimane integro in quella che è la sua struttura”.

