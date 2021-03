Valerio Scanu Vs Akash Kumar/ “Bugiardo e parac*lo”, i trascorsi a Ballando e…

Il bersaglio del momento sembra essere proprio Akash Kumar e se in diretta all’Isola dei Famosi 2021 è Tommaso Zorzi ad affrontarlo faccia a faccia, sui social tra le critiche e i commenti, ecco spuntare quello di Valerio Scanu che ha avuto modo di fare Ballando con le stelle con lui e non ne ha un ricordo positivo, anzi. Proprio sui social ieri sera dopo l’attacco frontale di Tommaso ad Akash, e viceversa. Non è la prima volta che Valerio Scanu si scaglia contro Akash e già all’epoca di Ballando con le stelle ci era andato giù pesante liquidandolo con un chiaro: “Bugiardo e paraculo #Akash e smettila di piangere perché ti si scoloriscono gli occhi #BallandoConLeStelle“. Il suo comportamento a Ballando è stato poco chiaro tanto che anche Selvaggia Lucarelli si occupò della questione dei suoi nomi all’epoca, ma ieri sera Valerio Scanu è tornato sull’argomento e non solo.

Valerio Scanu Vs Akash Kumar: “Bugiardo e parac*lo”

Il cantante ex ugola d’oro di Amici, ha preso di mira Akash Kumar definendolo “particolarmente esaltato” dopo la risposta data a Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi. Nel suo commento sui social poi continua: “Ricordo ancora quando mi insultò e bloccò dopo aver letto che io avevo ironizzato su una nuova performance a Ballando con le stelle”. Poi chiude sottolineando il fatto che Akash sicuramente non ha la carriera avviata che vuole far credere tanto da commentare: “Secondo me nemmeno una carriola può aspettarlo perché anche per fare il muratore bisogna esserne capace… senza nè arte, né parte e né educazione”.

Ecco il messaggio di Valerio Scanu ieri sera:

Valerio Scanu really said: ora ti sputtano in tutti i luoghi e in tutti i laghi #tzvip #isola pic.twitter.com/75epJ5ZAyk — Noemi 🤍 (@noemi292269) March 19, 2021

