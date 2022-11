VALERIO TREMITERRA/ Nikita Pelizon: “Lui mio fidanzato? Non gli ho mai dato questa definizione!”

Valerio Tremiterra non è il fidanzato di Nikita Pelizon. È lei stessa a ribadirlo nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022, quando Alfonso Signorini le fa notare che in settimana si è detta infastidita dal suo gesto di esporsi pubblicamente.

“Voglio ribadire il concetto che non ho mai dato la definizione di fidanzato a tale persona”, ammette infatti Nikita in diretta, rispondendo alle dichiarazioni fatte dal conduttore in apertura. Chissà se Valerio deciderà di esporsi nuovamente dopo queste dichiarazioni di Nikita. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022 Nikita Pelizon, senza mai fare il nome, aveva parlato di avere una persona speciale fuori. Nell’ultima puntata del reality show di Canale 5 è stato Alfonso Signorini a fare il suo nome: Valerio Tremiterra. Il conduttore ha mostrato il video, apparso già sui canali social di Chi, che Nikita aveva realizzato per Valerio prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Lei, inizialmente felice, è parsa poi titubante del gesto, ricordando la promessa di tenere la loro storia lontana dai riflettori.

Nikita non ha apprezzato che il video sia stato pubblicato sui canale social di Chi e nei giorni successivi alla diretta ha espresso ai suoi coinquilini il suo disappunto: “Noi di base avevamo deciso che sarei stata io a decidere se dirlo… Se voleva darmi un messaggio poteva mandarmi un aereo. Mi poteva mandare un messaggio o una lettera. Però non ti rendi pubblico per i cavoli tuoi dichiarandoti fidanzato. Quando poi io e lui non siamo fidanzati”.

Nikita Pelizon ha ribadito che lei e Valerio Tremiterra erano rimasti d’accordo che la loro frequentazione sarebbe rimasta privata, ricordando di non aver mai fatto il nome dell’imprenditore. Anche Jessica Pelizon, sorella di Nikita, fuori dalla casa ha criticato molto il comportamento di Valerio Tremiterra: “Non sono mai stati fidanzati. Si frequentavano da poche settimane. L’ha venduta schifosamente. Penso non ci sia altro d’aggiungere… se lui per lei fosse una storia importante me ne avrebbe sicuramente parlato. Spero seriamente che questa persona non abbia fatto quest’azione per ricevere notorietà…”, ha scritto sui social rispondendo alle domande di alcuni fan. Va detto che dopo l’ingresso dei nuovi vipponi, Nikita ha ammesso di avere un debole per Luca Onestini: che lui abbia dunque un peso in questo momento di crisi con Valerio?

