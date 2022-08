Van Gogh tra il grano e il cielo/ Su Canale 5 il documentario sull’artista

Van Gogh tra il grano e il cielo, film di Canale 5 diretto da Giovanni Piscaglia

Van Gogh tra il grano e il cielo è un lavoro cinematografico di genere documentario che Canale 5 manderà in onda oggi, 24 agosto 2022, a partire dalle ore 23.30.

A dirigere questo straordinario film è il giovane regista pesarese Giovanni Piscaglia. Principale e unica protagonista nonché voce narrante è Valeria Bruni Tedeschi, un’attrice molto famosa non solo in Italia ma anche in Francia. La colonna sonora è opera di Remo Anzovino, un compositore eccellente e un pianista molto apprezzato nel mondo musicale. La sceneggiatura è stata curata da Matteo Moneta.

Van Gogh tra il grano e il cielo, la trama del documentario

In “Van Gogh tra il grano e il cielo” si riporta la vita e gli eventi più importanti del pittore olandese Vincent van Gogh. L’artista nasce nel marzo del 1853 in una piccola cittadina olandese e muore nel 1890 in circostanze poco chiare. Come spesso capita, soltanto dopo la sua morte il mondo ha riconosciuto la grandezza e la bravura del pittore.

Van Gogh ha lasciato dipinti di valore inestimabile e nel film si ripercorrono le diverse tappe della sua arte e le sue vicende personali. Grande merito va ad Helene Kroller Muller, una giovane collezionista d’arte che mai ha dubitato della genialità di Van Gogh. Dopo aver tanto viaggiato nelle maggiori città italiane per scoprire l’arte in tutte le sue forme, la donna cominciò a comprare i dipinti del suo pittore preferito, ne acquistò più di trecento, tra tele e disegni. Erano i primi anni del Novecento. “Van Gogh tra il grano e il cielo” è una narrazione attraverso le immagini per sottolineare l’importanza di un testimone del passato.

