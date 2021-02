Vanessa, corteggiatrice Massimiliano/ Uomini e Donne: Maria De Filippi censura…

Vanessa è una delle nuove corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza, dopo aver partecipato ad un appuntamento al buio ed essere uscita sia con Massimiliano Mollicone che con Giacomo Czerny, non essendosi trovata bene con quest’ultimo, ha deciso di dichiararsi per Massimiliano con cui, dopo una prima esterna di conoscenza nel corso della quale hanno rotto il ghiaccio, si sono rivisti per la seconda esterna. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Massimiliano, rimasto colpito da Vanessa, ha provato a conoscerla meglio. Vanessa ha 19 anni, arriva da Prato e lavora dopo aver lasciato gli studi per una serie di problemi. Nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, Vanessa si lascerà andare ad un racconto molto privato che, tuttavia, Maria De Filippi non manderà in onda.

IL RACCONTO DI VANESSA A UOMINI E DONNE

Vanessa, in esterna con Massimiliano, come anticipano le talpe del Vicolo delle News, racconterà il suo passato doloroso in amore. La corteggiatrice, per farsi conoscere meglio dal tronista, gli svelerà di aver vissuto una storia difficile con l’ex fidanzato conosciuto quando aveva 19 anni. Sarà un racconto molto intenso e importante che, tuttavia, i telespettatori non potranno guardare. Maria De Filippi, fanno sapere le anticipazioni del Vicolo relative alla registrazione dello scorso 16 febbraio, non manderà in onda il video di tale momento non ritenendo fosse il caso di trasmettere un racconto così privato. La storia e la personalità di Vanessa, pare, abbiano emozionato sia Massimiliano che Gianni Sperti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA