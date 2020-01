Vanessa Hudgens e Austin Butler si sono lasciati/ “Lei ha parlato con chi…”

Dopo nove anni insieme, Vanessa Hudgens e Austin Butler si sono lasciati. I due attori che hanno vissuto una storia che ha fatto sognare tutti i loro fans hanno confermato i rumors delle ultime settimane. Da tempo, infatti, si parlava di una crisi che, oggi, sarebbe stata confermata dal magazine americano UsWeekly secondo il quale la star High School Musical avrebbe annunciato la rottura da Austin Butler ad amici e parenti. “Vanessa e Austin sono ufficialmente separati, e lei ha parlato a coloro che le sono vicini”, ha scritto la fonte di UsWeekly. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web spiazzando i fans della coppia che speravano in una smentita della crisi sognando i fiori d’arancio. A quanto pare, però, dopo nove anni d’amore, Vanessa e Austin avrebbero deciso di dirsi definitivamente addio.

Vanessa Hudgens e Austin Butler: dopo nove anni finisce la favola d’amore

La storia di Vanessa Hudgens e Austin Butler è stata importante e ha conquistato nel corso del tempo i fans che credevano che tra i due l’amore non sarebbe mai finito. I due avevano cominciato a frequentarsi nel 2011 quando erano stati avvistati insieme da alcuni fans per poi uscire allo scoperto poco tempo dopo. Nove anni belli e importanti per Vanezza e Austin che, tuttavia, oggi, sono tornati ad essere ufficialmente single. La notizia della rottura, in realtà, arriva dopo mesi di rumors e indiscrezioni. I due, infatti, da tempo non si mostrano insieme sui social e avrebbero festeggiato separati sia Halloween che Natale e Capodanno. La crisi che ha portato alla separazione, dunque, sembra avere radici ben più profonde.

