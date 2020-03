Vanessa Incontrada/ “Alessandra Celentano non può darmi dell’incompetente” Amici 2020

Vanessa Incontrada è uno dei giudici del serale di Amici 2o2o di Maria De Filippi, il talent show di successo in onda venerdì 13 marzo 2020 in prima serata su Canale 5. La regina delle fiction è uno dei volti nuovi di questa edizione che continua a regalare grandi sorprese, ma anche le immancabili polemiche. Durante l’ultima puntata del serale, infatti, la situazione è degenerata quando la prof di danza Alessandro Celentano rivolgendosi alla giuria esterna composta da Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Loredana Bertè li ha etichettati come “incompetenti”. La Incontrada ha giustamente replicato alle accuse dicendo: “Alessandra Celentano non può permettersi di darmi dell’incompetente! Lei non sa nemmeno se io ne capisco di danza o meno!”. Non solo, l’attrice ha anche precisato: “ho studiato danza per molti anni, anche a livello agonistico. Credo di poter esprimere la mia opinione!” proseguendo dicendo “non ci vuole per forza un diploma per dare un giudizio competente. Anche la maestra Celentano, ad esempio, giudica tutti gli stili di danza pur non avendo né diplomi né studi alle spalle su molte delle discipline”.

Vanessa Incontrada contro Alessandra Celentano

Vanessa Incontrada ha poco dopo preso le difese del ballerino Valentin Alexandru : “la maestra Celentano giudica sempre Valentin pur non avendo fatto studi di danze latine! Eppure mi sembra che noi giudici esterni non l’abbiamo mai attaccata in merito!”. In difesa dell’attrice è arrivato anche il giudice esterno Gabry Ponte che ha tuonato contro Alessandro Celentano dicendo: “io sono stato giudice di questo programma per ben altre due edizioni in passato, non voglio fare polemiche con la maestra Celentano ma, come lei è chiamata spesso a giudicare gli allievi di canto, pur non essendo del settore, così noi siamo chiamati a giudicare anche il ballo! Anche la maestra Celentano, ad esempio, giudica tutti gli stili di danza pur non avendo né diplomi né studi alle spalle su molte delle discipline”. Non solo, il dj e produttore discografico ha anche invitato la produzione del programma a prendere dei seri provvedimenti verso la maestra Celentano: “chiedo che, nella prossima puntata, tutte le esibizioni dei ragazzi vengano giudicate solo ed esclusivamente da noi tre giudici, e non dai professori. L’affermazione usata dalla maestra Celentano rischia di screditare il ruolo di noi giudici davanti agli occhi dei ragazzi, e rischia anche di screditare chi questa commissione l’ha ideata!”.

