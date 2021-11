Vanessa Incontrada e Claudio Bisio/ “La nostra amicizia è come un grande amore”

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio sono intervenuti in qualità di ospiti della trasmissione di Canale 5 “Verissimo”, per parlare del loro ritorno a Zelig dopo dodici anni. I due hanno raccontato di essere emozionati per il ritorno sul palco che li ha fatti incontrare: “È come se Zelig ci avesse aspettato per tutto questo tempo”, ha commentato il comico e attore. Quest’ultimo ha poi confessato che d’estate si frequentano e vanno in bici assieme, ma “Claudio è molto competitivo e stargli dietro è davvero dura”.

Rossano Laurini e Isal, marito e figlio Vanessa Incontrada/ "Non ho rubato nessuno…"

La showgirl spagnola ha detto di avere trovato in Bisio un grande maestro (“Quello che sono lo devo a lui, mi ha dato tanti consigli sull’improvvisazione”) e quest’ultimo ha detto della compagna di palco: “In questi giorni stiamo facendo le prove di quello che sarà dal 18 novembre al teatro Arcimboldi di Milano e non posso fare altro che ricambiare i complimenti. Lei fa finta di essere una che non capisce niente, ma in realtà è intelligente”.

Body shaming, offese a Vanessa Incontrada/ "Io grassa? La perfezione non esiste"

VANESSA INCONTRADA E CLAUDIO BISIO: “NOSTRA AMICIZIA È UN GRANDE AMORE”

Nel prosieguo dell’intervista, Vanessa Incontrada ha definito l’amicizia con Claudio Bisio come “un grande amore”. Fuori dal palco, Bisio ha confermato che la conduttrice iberica è uguale a quando è in scena e “per me questo è un grande complimento”. Il primo incontro tra i due fu anticipato da un filmato in cui Vanessa promuoveva una marca di telefoni cellulari e da un altro in cui veniva intervistata da Gigi Marzullo: “Riuscì a mandarlo in crisi e quella sua spigliatezza ci convinse. Per quanto mi riguarda è una sorpresa continua: sbaglia i nomi in continuo dei comici, non ha neanche una cartelletta quando presenta”.

Sandra Bonzi, moglie e figli Claudio Bisio/ Lui: "se non ci fosse stata lei..."

La donna ha confessato che spesso non capisce battute o modi di dire in italiano e “Claudio in questo è un fenomeno”. Tuttavia, quando sbaglia Bisio, Incontrada ha cominciato a stuzzicarlo e a metterlo in difficoltà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA