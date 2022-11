Vanessa Incontrada/ “Zelig? La prima esperienza importante in tv, il primo amore”

Vanessa Incontrada: il ritorno a Zelig

Vanessa Incontrada torna in tv con la nuova stagione di Zelig, il programma tra i più longevi dedicati al buon umore, che raccoglie le performance di alcuni dei più noti comici italiani. A pochi giorni dal debutto la conduttrice ed attrice si è raccontata in una lunghissima intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni rivelando il segreto del successo di un programma senza tempo che non invecchia mai: “io sono invecchiata! Ho iniziato che ero una ragazzina, ma anche i comici hanno qualche ruga e qualche capello bianco in più”. Il ritorno di Vanessa al timone di Zelig con l’amico e collega Claudio Bisio non sorprende più di tanto, visto che l’attrice ha sottolineato: “Zelig” è stata la prima esperienza importante in tv, il primo amore. L’anno scorso eravamo impauriti, Claudio non riusciva nemmeno a parlare all’inizio, ma dopo cinque minuti era come se il tempo non fosse passato”.

Lo scorso anno la Incontrada ha anche cantato per la prima volta in duetto con Claudio Bisio sulle note di “Something stupid”: “era la prima volta che cantavamo insieme. Un’emozione pura”, mentre con Checco Zalone hanno cantato “Fragola 86”: “è stato esilarante! Per me, invece, un momento meraviglioso è quando facciamo il balletto iniziale sulle note di “Demasiado corazón”. Mi dà la carica”.

Durante la prima puntata di Zelig, Vanessa Incontrada ha anticipato ci sarà il ricordo dedicato a Bruno Arena dei Fichi d’India. “La prima puntata sarà dedicata a lui: celebreremo la sua vita, il suo mondo” – ha rivelato l’attrice e conduttrice che in questi giorni è impegnata nelle prove presso lo storico locale di viale Monza: “la settimana scorsa sono entrata in teatro in tuta e struccata, mentre lui era elegantissimo e mi ha preso in giro per tutta la sera. Potevi avvisarmi che ti saresti vestito bene!”. Parlando proprio del programma ha confessato: “in passato gli autori ci scrivevano qualcosa, ma di tre cose ne funzionava una e li prendevamo in giro. Dall’anno scorso abbiamo solo la scaletta e improvvisiamo tutto”.

Impossibile non parlare del rapporto nato con Claudio Bisio: “la simpatia è venuta dopo. All’inizio dovevamo conoscerci. Ero una ragazzina, ero molto intimidita. Lui mi prendeva in giro, ma ha sempre avuto un senso di protezione nei miei confronti e questo mi dava sicurezza”. Tra i due è nata una profonda amicizia: “se succedesse qualcosa di grave so che potrei contare su di lui. Claudio ha una casa in Toscana, e stando io a Follonica (vicino a Grosseto, ndr) un paio di volte abbiamo fatto delle passeggiate in bici. Quando sto con lui e con sua moglie Sandra è come essere a casa mia”.











