Vanessa Spoto “La rottura con Massimiliano? Tanta delusione”/ Dopo Uomini e Donne…

“Io e Vanessa ci siamo lasciati perché la coppia non era più felice, non c’era più felicità tra me e lei”. Con queste parole Massimiliano Mollicone annunciava ieri la fine della sua relazione con Vanessa Spoto. I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e qui, alla fine, si sono scelti, iniziando una storia d’amore che sembrava potesse durare a lungo. Invece le cose nono sono andate così e oggi anche Vanessa ha deciso di esprimere tutta la sua amarezza per la fine di questa relazione in cui aveva creduto davvero tanto.

“Alla luce delle dichiarazioni di Massimiliano e dei tanti messaggi che continuo a ricevere, vi scrivo per comunicare in maniera sincera che ci siamo lasciati.” ha confermato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, per poi palesare tutti il suo dolore per questo triste finale.

Vanessa Spoto dopo la rottura con Massimiliano “Tanta delusione”

Nel suo messaggio, pubblicato su Instagram, Vanessa Spoto infatti continua, dichiarando: “La delusione è tanta ed attualmente credo che potrete facilmente comprendere che non ho troppa voglia di affrontare l’argomento.”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne chiede dunque tempo a tutti coloro che cercano notizie sulla rottura con Massimiliano: “Sto cercando di distrarmi e spero che potrete capirmi. Vi ringrazio tutti per l’affetto che mi state dimostrando”, ha quindi concluso. L’amarezza per la giovane Vanessa è dunque tanta, al momento preferisce non entrare nel dettaglio e svelare, dunque, le motivazioni della fine della sua storia con l’ex tronista, cosa che potrebbe però accadere molto presto.

