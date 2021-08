Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto si sono lasciati/ Lui “Coppia non più felice”

Dopo i dubbi delle ultime settimane, è arrivata la conferma ufficiale: Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto si sono lasciati. I due ex protagonisti di Uomini e Donne non stanno più insieme nonostante fossero usciti dal programma in coppia lo scorso maggio. Pochi mesi dopo, però, la loro storia è giunta al capolinea. Massimiliano, il cui nome compare tra i possibili 21 concorrenti del GF Vip 6, è intervenuto nelle passate ore sui social per annunciare la fine della relazione con Vanessa. Il suo intervento arriva a distanza di alcuni giorni da quando sia lui che Vanessa avevano fatto intendere un periodo difficile per la coppia.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE/ Registrazioni 24 e 25 agosto: lite tra Tina e Gemma

A quanto pare Massimiliano e Vanessa non sarebbero riusciti a superare la crisi nonostante il periodo di riflessione e questo avrebbe portato entrambi a dirsi addio. “Io e Vanessa ci siamo lasciati perché la coppia non era più felice, non c’era più felicità tra me e lei”, ha esordito Mollicone. Il ragazzo avrebbe preso con estrema diplomazia la fine della loro relazione. “Siamo dei ragazzi normali, una coppia nasce cresce e finisce”, ha aggiunto.

Andrea Nicole "Io trans? Non più, sono una donna"/ "Uomini e Donne? Basta scappare"

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto non stanno più insieme

Attraverso le sue Instagram Stories, Massimiliano Mollicone ha definito quello avuto con Vanessa Spoto “un bellissimo rapporto”. Forse conscio di quanto apparso sui social, l’ex tronista ha spiegato che malgrado le apparenze “la maggior parte delle volte stavamo ridendo e scherzando, giocavamo molto, anche se purtroppo non è andata bene”.

Ad ogni modo Mollicone si è detto molto dispiaciuto per l’epilogo triste della relazione ed ha motivato ulteriormente cosa avrebbe portato alla fine della storia iniziata con un corteggiamento nel corso della trasmissione Uomini e Donne: “È stata una relazione maturata nel corso di tre mesi di corteggiamento, poi subito dopo c’era un grandissimo feeling però poi purtroppo un po’ per incompatibilità o per altre cose non ci siamo trovati d’accordo col tempo”. La situazione però, a detta del ragazzo era diventata sempre “più pesante e più difficile” fino ad arrivare alla decisione di mettere fine alla storia e dirsi addio.

Andrea Nicole prima tronista trans di Uomini e Donne/ Chi è? "Sul trono in tre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA