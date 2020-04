VANJA JOSIC, MADRE NATURA CIAO DARWIN 8/ Instagram, 53 mila (fan) motivi per seguirla

Vanja Josic è la bellezza serba che questa sera indossa i panni di Madre Natura a Ciao Darwin 8. Essendo una puntata in replica, il corpo allenato di Vanja Josic risulterà piuttosto familiare al grande pubblico di Canale 5, che l’ha apprezzata nella scorsa stagione. La modella serba è molto apprezzata anche su Insatgram, dove delizia i fan con scatti artistici e sensuali, senza mai cadere nel rischio della volgarità. A quanto pare Vanja Josic ama viaggiare, infatti dal suo profilo si notano differenti paesaggi in nazioni diverse. Tra viaggi, esperienze e foto molto sensuali i motivi per seguirli non mancano proprio. Come il numero di fan, che può lievitare ancora con la replica di questa sera, che ammonta a quota 53 mila. A breve infatti la rivedremo protagonista su Canale 5 insieme ai due conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Vanja Josic, Madre Natura di Ciao Darwin 8

Vanja Josic è riuscita ad ottenere ampio consenso dal pubblico di Ciao Darwin 8, grazie alla sua partecipazione alla terza puntata del programma. La nuova Madre Natura, di origine serba, ha ricevuto l’applauso dei presenti e anche degli ammiratori che hanno commentato l’appuntamento sui social. Nonostante questo, della modella si sa ancora molto poco, nonostante sia più che conosciuta nel mondo della moda. In seguito alla registrazione, la Josic ha rivelato qual è stato il momento più divertente vissuto in studio: Luca Laurenti in dresscode e tacchi a spillo. “A volte non riuscivo a sentire bene Paolo“, ha aggiunto, “da là sopra. Quindi ad un certo punto l’ho visto girarsi verso di me e dire ‘Madre Natura’ e così ho capito che era il mio turno di girare il globo”. Per quanto riguarda la sfida Cime Vs Rape, la modella ammette di aver fatto il tifo per la seconda squadra, perchè si è mostrata più divertente. Di se stessa invece vorrebbe dire di essere una Cima, ma forse è più Rapa. Entrando nel privato, scopriamo che non è fidanzata e che il suo uomo ideale deve essere intelligente, divertente e tenebroso. Clicca qui per guardare il video di Vanja Josic.

Vanja Josic, l’Italia nel cuore

Vanja Josic sente molto la mancanza dell’Italia, come ci rivela in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram. Così come manca alle colleghe, come la modella italiana-bosniaca Vittoria Camarra, che ha lasciato un commento all’ex Madre Natura. Oggi, sabato 11 aprile 2020, Vanja Josic ritornerà ad essere protagonista di Ciao Darwin 8: verrà trasmessa in replica la puntata in cui si è fatta conoscere dal pubblico italiano. Possiamo ipotizzare che la modella cercherà di seguire la trasmissione anche se da lontano e che in questo momento si trovi in madre patria. Anche se nei suoi desideri c’è la possibilità di ritornare in una particolare spiaggia, dove la vediamo con un bikini viola, il fisico statuario. “C’era una volta“, scrive, “e spero che presto possa esserci di nuovo”. Clicca qui per guardare la foto di Vanja Josic. “L’esperienza a Ciao Darwin 8 è stata fantastica”, ha detto invece a SuperGuidaTV l’anno scorso, “ero abbastanza nervosa per questa esperienza, ma l’incredibile team del programma ha reso tutto più facile. Mi sono divertita tantissimo e mi sono goduta ogni istante”. Di fronte alla simpatia dei due padroni di casa, la modella ammette di non essere riuscita a rimanere del tutto seria. Anche se il ruolo di Madre Natura impone un certo orgoglio. “Non riuscivo a trattenere le risate“, ha ammesso, “sono talentuosi e molto divertenti”.

Once Upon a Time

Once upon a time 🌝💛 and hopefully again sooon 💭





