Vaporidis e Tavassi contro Maccarini all’Isola: “Sei un giocatore”/ Lui: “Come tutti”

Marco Maccarini nel mirino del gruppo all’Isola dei Famosi

Continuano i malumori del gruppo dell’Isola dei Famosi 2022 nei confronti di Marco Maccarini. L’ultimo arrivato cerca non solo di rendersi utile a suo modo ma anche di entrare nelle dinamiche del gioco, cercando di comprendere quali sono i gruppi che si sono ormai formati. A spifferarlo è Roger Balduino che racconta a Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi quanto gli è stato chiesto proprio da Maccarini il giorno prima: “Ieri eravamo io, lui ed Estefania e lui mi chiede ‘Ma tu Roger sei con loro?’, intendeva Nicolas, Edoardo e Carmen e mi dici ‘Eh perché loro sono un gruppo. Sai che loro li hanno buttati fuori tutti, dobbiamo fare qualcosa’, parole per formare un gruppo con lui, capisci? Per andare contro loro tre!” svela il brasiliano, scatenando il malumore dei due naufraghi.

In confessionale, Nicolas infatti di lui dice: “Marco è una persona che inizialmente dovevo studiare, volevo cercare di capire perché il beneficio del dubbio si dà a tutti, ma ora una cosa la so per certo: ci prende in giro!”

Edoardo Tavassi e Vaporidis contro Maccarini: “Grande giocatore”

Quando Edoardo Tavassi chiede allora spiegazioni a Maccarini sulle parole dette a Roger e a cosa gli servisse saperlo, lui replica: “Io volevo semplicemente capire chi stava con chi. Non posso chiederlo? È un gioco generale, non posso saperlo?” È allora Vaporidis a chiedergli: “Tu sei venuto qua per farti un’esperienza o per fare il giocatore? Perché se vuoi fare il giocatore diccelo! Io penso che tu sia più giocatore di tutti quanti noi”. Maccarini ammette dunque di volersi mettere in gioco come gli altri: “Sono entrato che sicuramente avevo voglia di fare un’esperienza e la sto facendo, ho capito che tutti quanti qui giocano, c’è strategia, c’è unione, e ho detto ‘Perché mi devo tirare indietro dal gioco? Sono in gioco!”

