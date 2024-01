Varrese e Monia, lite e coppia in crisi al Grande Fratello/ Lei: “Dette cose bruttissime, sono stanca!”

Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera, storia al capolinea? Lite al Grande Fratello 2023

Sembrava esserci aria di ritorno di fiamma tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera al Grande Fratello 2023, invece negli ultimi giorni le cose sono cambiate e non poco. Nelle ultime ore la coppia ha discusso in più di un’occasione, e soprattutto Monia si è detta stanca e stremata di fronte ad alcuni atteggiamenti dell’attore, accusandolo di averle detto cose ‘bruttissime’.

Massimiliano l’ha accusata di essere poco dolce nei suoi riguardi, accusa che lei ha respinto con fastidio. Varrese si è allora sfogato con Federico Massaro: “A volte ha dei modi bruschi di fare le battute e io ho detto semplicemente che potrebbe essere più dolce con me. – ha ammesso l’attore – Questa cosa ha scaturito una reazione che non comprendo. Rimango di me*da, mi dispiace. Non mi piace essere trattato così, non ha sofferto solo lei. Non ha paura solo lei, bisogna capire anche l’altra parte potrebbe avere paure e insicurezze.”

Monia La Ferrera stanca degli atteggiamento di Varrese: “So che uomo è”

Dal suo canto Monia ha accusato Massimiliano di avere nei suoi confronti atteggiamenti spesso pesanti e insistenti, e di non essere disposta a buttarsi in un’altra storia con tali premesse: “Già ieri mi ha fatto cambiare umore… – ha raccontato a Federico la gieffina – Io so che uomo è. Se ti vedo di malumore faccio di tutto, e gliel’ho detto che ho bisogno di leggerezza perché nella mia vita sono stata 12 anni a litigare così e non ho nessuna intenzione di tornare indietro”. Così ha continuato: “Sono veramente stanca. Queste cose le ho avute per anni. Se faccio una battuta, anche stupida, è un modo per avvicinarmi. Sai che non ti posso dare dolcezza, te l’ho detto mille volte. Magari ho sbagliato, ti avrò risposto in maniera brusca. Non lo farò più. Mi cascano proprio le braccia”.











