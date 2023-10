Varrese illuso da Signorini al Grande Fratello: “Tu e Beatrice eravate vicini al televoto”/ Lui si vanta ma…

Massimiliano Varrese sconfitto al televoto da Beatrice Luzzi

Ieri sera la puntata del Grande Fratello 2023 ha visto trionfare al televoto, ancora una volta, Beatrice Luzzi. L’attrice questa volta aveva però un doppio scoglio davanti a sé: non solo era una nomination a due, dunque una sfida decisamente più complicata rispetto alle precedenti, ma a fronteggiarla era nientemeno che Massimiliano Varrese, con cui i rapporti in Casa sono decisamente tesi. Alla fine, però, il pubblico ha voluto premiare nuovamente Beatrice con il 66% di voti, mentre Varrese si è fermato al 34% di preferenze.

Dopo la lettura del verdetto, Alfonso Signorini ha però voluto rassicurare il concorrente, spiegandogli che il televoto è stato combattuto e comunque anche lui ha ricevuto numerosi voti dal pubblico: “Massimiliano, una cosa te la dico. Il pubblico ha votato numerosissimo e tu comunque hai ricevuto anche tanti voti a favore: non è stata una vittoria nettissima. Almeno più della metà dei voti era anche a tuo favore, e continua anche una bella sfida con Beatrice“. Tuttavia, come mostrano le percentuali, il duello al televoto non è stato propriamente clemente per lui, considerando che il 66% ottenuto dalla Luzzi è una percentuale piuttosto alta.

Massimiliano Varrese: “La prossima scavalco, ma lo sapevo“

Al termine della puntata, appreso l’esito del televoto e le parole di Alfonso Signorini, Massimiliano Varrese ne ha parlato con alcuni coinquilini. Come mostrano alcuni video circolanti su Twitter, l’attore ha spiegato che, visto che Beatrice Luzzi è spesso finita in nomination al Grande Fratello 2023, aver combattuto alla pari con lei per la prima volta è un ottimo segnale: “Stavo lì lì, io non avevo background sulle nomination, lei ha un background di nomination, quindi ha già delle persone attive su questo da diverso tempo, io ero la prima volta. Il fatto di essere arrivato lì lì è un ottimo segno“.

Inoltre, l’attore confida che nelle prossime nomination possa addirittura battere la rivale al televoto: “Se sono arrivato lì lì a televoto è un ottimo segno, con il background che ha lei di nomination. Significa che la prossima scavalco, ma lo sapevo, io lo sapevo“.

