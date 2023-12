Varrese, ultima chance al GF: “Mi scuso per i miei atteggiamenti”/ Signorini: “Al prossimo sei squalificato!”

Massimiliano Varrese si scusa in diretta al Grande Fratello 2023 per gli atteggiamenti tanto criticati fuori

Alcuni atteggiamenti di Massimiliano Varrese nella Casa del Grande Fratello 2023 nei confronti delle donne, e di Beatrice Luzzi in particolare, hanno fatto molto rumore fuori, al punto da non poter essere più ignorati. Alfonso Signorini ha per questo utilizzato 20 minuti della sua nuova diretta per affrontare il delicato tema col diretto interessato.

Grande Fratello 2023, 27a puntata/ Diretta e eliminato: Sara Ricci fuori! Letizia, Paolo e Rosy Chin immuni

Signorini ha quindi mostrato a Varrese alcuni titoli di giornale in cui si criticano proprio certi atteggiamenti, titoli di fronte ai quali Massimiliano reagisce scusandosi. “Non c’è mai stata da parte mia la volontà di denigrare qualcuno, me ne scuso anche con Beatrice. – esordisce lui, cercando di giustificarsi – A me piace guardare le persone negli occhi, cerco di carpirne anche l’anima. Vedendo l’atteggiamento dall’esterno vedo che non è bello, però è più una recita che altro. Io ho fatto un grande errore, io da quando sono piccolo sono abituato a stare su un set e non ho mai fatto un reality.”

Mirko Brunetti lascia Greta Rossetti in diretta: "Mettiamo un punto"/ Lei: "Mi hai presa in giro allora"

Signorini avverte Varrese: “Alla prossima ti squalifico dal Grande Fratello”

Massimiliano Varrese ha dunque proseguito: “Mi rendo conto, vedendomi dall’esterno, che non è il messaggio che io voglio portare qua e per cui sono stato scelto. Nella mia vita mi sono sempre schierato dalla parte dei più deboli, questo non mi piace vederlo. Evidentemente ho confuso il set con la realtà.” Signorini però lo avverte senza mezzi termini: “Alla prossima volta che fai così sei fuori dal gioco. Ti squalifico direttamente!” Lui replica: “Ne prendo atto e se resterò ancora qua dentro mi metterò a lavorare su questo aspetto, su me stesso e mi rendo conto che questa irruenza la devo lavorare e ne prendo atto. Me ne scuso anche con Beatrice.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA